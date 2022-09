Giá trị sinh lời vượt trội của Kỳ Co Gateway

(VTC News) -

Nhà đầu tư chuộng bất động sản xanh ven biển

Hiện nay, bất động sản ven biển đang được nhiều người mua có nhu cầu an cư lẫn nhà đầu tư quan tâm bởi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại tiềm năng sinh lời hấp dẫn.

Theo đó, thay vì lựa chọn chốn an cư nội đô tại các thành phố lớn, nhiều người có xu hướng quan tâm tới các bất động sản ven biển bởi họ tin rằng, sống gần biển sẽ mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần.

Điều này hoàn toàn có cơ sở khi gần đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng, sống gần biển mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe con người như chữa lành các bệnh ngoài da, giảm viêm hô hấp, cải thiện giấc ngủ và tâm trạng,…

Sống xanh ven biển được nhiều người mua ở thực lẫn nhà đầu tư ưa chuộng.

Theo các chuyên gia, trước trào lưu về sống xanh, sống ven biển gần gũi với thiên nhiên ngày càng nở rộ, phân khúc này vì thế càng chứng tỏ được sức hút đối với người mua có nhu cầu an cư.

Trong khi đó, đối với nhà đầu tư, bất động sản ven biển còn được xem như phân khúc đầu tư hấp dẫn, luôn nằm trong danh mục sản phẩm đầu tư ưu tiên bởi tính thanh khoản cao, khả năng tăng giá bền vững và mang lại tỷ suất sinh lời cao.

Điều đó lý giải vì sao các dự án bất động sản ven biển, đặc biệt là dự án có yếu tố “xanh” hay các khu đô thị phát triển theo xu hướng sống xanh được đông đảo nhà đầu tư quan tâm hiện nay.

“Bản thân tôi rất thích một không gian sống hiện đại, tiện nghi, nếu có nhiều cây xanh và gần biển thì quá tuyệt vời. Việc sở hữu một ngôi nhà giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng sẽ kích thích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc của tôi và các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, khi mua các bất động sản biển thì tính thanh khoản cũng cao hơn các loại hình khác nên dễ dàng chuyển nhượng hay cho thuê sinh lời. Đây là lý do khiến tôi quyết định đầu tư vào bất động sản ven biển lần này", anh Minh (TP.HCM) - một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ.

Trên thực tế, dù với mục đích xây nhà để ở hay đầu tư kinh doanh thì đa số khách hàng đều ưu tiên tìm kiếm khu vực ven biển có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế, thương mại trong tương lai gần để dễ dàng chuyển nhượng, khai thác kinh doanh, dịch vụ lưu trú hoặc cho thuê tối ưu lợi nhuận.

Trong đó, Quy Nhơn nổi lên là thành phố biển đang thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tạo được hấp lực mới cho thị trường với mức giá hợp lý.

Sức hút của Kỳ Co Gateway – đô thị xanh phong cách Hàn Quốc tại Quy Nhơn

Đón đầu xu hướng sở hữu bất động sản xanh ven biển, Tập đoàn Danh Khôi đang phát triển dự án Kỳ Co Gateway theo phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại Quy Nhơn.

Lấy cảm hứng từ những công trình xanh nơi xứ sở kim chi – quốc gia tiên phong của Châu Á về phát triển những công trình xanh ghi dấu ấn trên toàn thế giới, Kỳ Co Gateway được đơn vị phát triển dự án mong muốn kiến tạo một không gian sống nhiều mảng xanh với diện tích dành cho cây xanh lên tới 41%.

Tổng thể dự án là sự hài hòa giữa xanh trời, xanh biển, xanh vườn và lối sống xanh mang đến cảm giác bình yên và thư thái.

Một góc không gian sống nhiều mảng xanh trong lòng khu đô thị ven biển Kỳ Co Gateway. (Hình phối cảnh)

“Hiện nay, người mua nhà đòi hỏi ngày càng cao khi chọn nơi an cư, với các tiêu chí hài hòa thiên nhiên, cảnh quan rộng lớn, tiện ích chú trọng sức khỏe. Lối sống thân thiện môi trường đang định hình xu hướng phát triển bền vững trên thị trường bất động sản toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Trong đó, Hàn Quốc với nhiều công trình xanh nổi tiếng không chỉ có ý nghĩa về mặt bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu mà còn mang đến nhiều giá trị sống cho cộng đồng, đó cũng là cảm hứng để chúng tôi phát triển khu đô thị Kỳ Co Gateway phong cách xanh Hàn Quốc với kỳ vọng tạo dấu ấn khác biệt trên thị trường.

Đặc biệt, yếu tố "sống xanh" không chỉ thể hiện ở diện tích cây xanh mặt nước mà đã trở thành một ưu tiên trong quy hoạch, thiết kế cảnh quan lẫn tiện ích của dự án”, đại diện Tập đoàn Danh Khôi, chia sẻ.

Cũng theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, nhằm gia tăng giá trị và tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư, Kỳ Co Gateway được quy hoạch một cách bài bản với 7 phân khu tiện ích rõ ràng, mô phỏng 7 con phố sầm uất đặc trưng của Seoul: phố nhà giàu Pyeongchangdong, phố văn hóa Itaewon, phố ẩm thực và trình diễn nghệ thuật Hongdae, phố kim hoàn Cheongdamdong, phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong,phố streetfood Sindangdong, phố lưu niệm và phụ kiện Insadong.

Sở hữu sản phẩm tại Kỳ Co Gateway, nhà đầu tư có thể chọn xây dựng theo sở thích để an cư, tự kinh doanh với đa dạng ngành hàng hoặc chuyển nhượng, cho thuê với tiềm năng sinh lời bền vững.

Kỳ Co Gateway được quy hoạch bài bản với các tuyến phố hiện đại, sầm uất giúp nhà đầu tư dễ dàng tự kinh doanh hoặc cho thuê lại để tối ưu lợi nhuận. (Hình phối cảnh)

Để gia tăng cơ hội sở hữu sản phẩm đất nền Kỳ Co Gateway, Tập đoàn Danh Khôi đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Theo đó, khi thanh toán thành công đợt đầu tiên được tặng ngay 2 lượng vàng SJC, chiết khấu từ 1 - 4% với các khách hàng mua sỉ, hỗ trợ vay lên đến 65% hay tặng đến 100 triệu đồng nếu xây nhà ngay, áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong vòng 18 tháng khi mua đất nền ven biển Kỳ Co Gateway.

Các chuyên gia nhận định, Kỳ Co Gateway không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư sinh lời, gia tăng tài sản an toàn và bền vững. Dòng sản phẩm này mang nhiều lợi thế phát triển với tiềm năng tăng giá theo cấp số nhân trong tương lai.

Phối cảnh Kỳ Co Gateway – đô thị xanh phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại thành phố biển Quy Nhơn.

Kỳ Co Gateway tọa lạc tại Quốc lộ 19B, Khu kinh tế Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn. Dự án có quy mô 45,9 ha, cung cấp cho thị trường các sản phẩm đất nền biệt thự, nhà phố liên kế và nhà phố liên kế thương mại sổ đỏ sở hữu lâu dài, mang đến sự linh hoạt lớn hơn cho chủ sở hữu. Tùy mục tiêu khác nhau, nhà đầu tư có thể chọn xây dựng theo sở thích để sử dụng, kinh doanh hoặc chuyển nhượng để sinh lời. Hotline: 0931 636 838. Website: https://nhonhoinewcity.com.vn/kycogateway/