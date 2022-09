Giá tiêu hôm nay 8/9: Tiếp tục đi ngang, thị trường chưa khởi sắc

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay:

+ Giá tiêu trong nước

Tại thị trường trong nước, giá tiêu hôm nay tiếp tục đi ngang, không có sự thay đổi so với vài ngày trước đó, dao động ở mức 66.500 - 69.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước ở mức 69.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 67.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu được thu mua với mức 68.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá ở mức 67.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai giá hồ tiêu dao động quanh mốc 66.500 đồng/kg, mức thấp nhất cả nước.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 69.500 - Bình Phước 68.500 - Đắk Lắk 67.500 - Đắk Nông 67.500 - Đồng Nai 67.000 - Gia Lai 66.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Mới đây Cộng đồng Hồ tiêu thế giới đã niêm yết giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giảm 100 USD/tấn, tương ứng với 3.450 USD/tấn tiêu đen và 5.300 USD/tấn với tiêu trắng. Từ đầu tháng, tổ chức này cũng đã liên tiếp điều chỉnh lên xuống giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam với bước điều chỉnh 100 USD/tấn.

Theo sữ liệu sơ bộ, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam tháng 8/2022 ước đạt mức 4.003 USD/tấn, giảm 5% so với tháng 7/2022, nhưng tăng 6,1% so với tháng 8/2021. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam ước đạt 161 nghìn tấn, trị giá 712 triệu USD, giảm 18,8% về lượng, nhưng tăng 8,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tại cuộc họp ban chấp hành Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam quý II, nhận định về triển vọng giá tiêu từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Tấn Hiên – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trân Châu cho rằng kịch bản tích cực nhất thì giá tiêu cũng chỉ có thể tăng nhẹ.

"Tại Đăk Nông, mặc dù thời tiết mưa nhiều khiến chuỗi tiêu thưa hạt nhưng tình hình mùa vụ cho thấy dấu hiệu khả quan khi năng suất chuỗi trên trụ có thể tăng. Trong thời gian tới giá chỉ có thể tăng nhẹ", ông Hiên cho biết.

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu tiêu gặp nhiều khó khăn, các chuyên gia cho rằng việc phát triển sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ sẽ đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Đồng thời giúp ngành hồ tiêu phát triển bền vững. Tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, toàn huyện hiện có khoảng 14.500 ha hồ tiêu; trong đó, 300 ha sản xuất theo hướng hữu cơ với giá bán cao hơn 25% so với giá thị trường. Do vậy, việc sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ giúp người dân sản xuất bền vững mà còn xây dựng được thương hiệu hồ tiêu Việt Nam.

- Cập nhật tình hình về giá hồ tiêu thế giới

Thị trường hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng tiếp tục chịu áp lực bởi đồng USD mạnh lên.

Từ dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu thế giới, Ấn Độ có giá tiêu đen giảm mạnh, ngược lại giá tiêu trắng và tiêu đen xuất khẩu của Indonesia tăng.

Tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 7/2022 so với tháng 7/2021, tình hình xuất khẩu của hầu hết các chủng loại hạt tiêu Việt Nam đều giảm, trừ hạt tiêu trắng xay.

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng xuất khẩu hạt tiêu đen tháng 7/2022 đạt xấp xỉ 13,3 nghìn tấn, trị giá 54,35 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 20,1% về trị giá so với tháng 7/2021.

Lượng xuất khẩu hạt tiêu đen tính chung 7 tháng đầu năm 2022 đạt 100,54 nghìn tấn, trị giá 427,91 triệu USD, giảm 27,1% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt tiêu đen sang nhiều thị trường chính như Mỹ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Trung Quốc giảm. Tuy nhiên xuất khẩu hạt tiêu đen sang một số thị trường chủ lực như Ấn Độ, Ireland, Hàn Quốc và Đức tăng.

Lượng xuất khẩu hạt tiêu trắng trong tháng 7/2022 đạt 1,64 nghìn tấn, trị giá 9,17 triệu USD, giảm 33,2% về lượng và giảm 22,8% về trị giá so với tháng 7/2021.

Xuất khẩu hạt tiêu trắng tính chung 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 16 nghìn tấn, trị giá trên 96 triệu USD, tăng 17,3% về lượng và tăng 51% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt tiêu trắng sang hầu hết các thị trường chính gồm Mỹ, Hà Lan, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Ấn Độ ghi nhận tăng. Nhưng ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu trắng sang các thị trường Đức, Trung Quốc và Bangladesh lại giảm.