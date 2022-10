Giá tiêu hôm nay 7/10: Ổn định trong mức 61.500 - 64.500 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay không biến động so với một ngày trước đó, dao động ở mức 61.500 - 64.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay không thay đổi so với một ngày trước. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 64.500 đồng/kg, mức cao nhất cả nước.

Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay ghi nhận ở mức 64.000 đồng/kg, không thay đổi so với 1 ngày trước.

Giá tiêu hôm nay tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, ổn định so với ngày hôm trước.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay cũng không có biến động, ghi nhận ở mức 63.000 đồng/kg.

Giá tiêu thấp nhất cả nước được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai, ở mức 61.500 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước đó.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 64.500 - Bình Phước 64.000 - Đắk Lắk 63.000 - Đắk Nông 63.000 - Đồng Nai 63.000 - Gia Lai 61.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Theo Bộ NN&PNT, 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ước khoảng 40,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 81% chỉ tiêu Chính phủ giao. Bộ NN&PTPT dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 đạt 55 tỷ USD, vượt kế hoạch 5 tỷ USD. Trong đó mặt hàng hồ tiêu đạt 774 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Với tình hình hiện nay, nếu không có sự tăng tốc mạnh từ thị trường Trung Quốc thì cột mốc xuất khẩu 1 tỷ USD của ngành hàng này khó mà đạt được trong năm nay. Các ý kiến hiện đều cho thấy tương lai không mấy tươi sáng của thị trường hồ tiêu cho đến hết năm, giữa bối cảnh Fed và ngân hàng trung ương các nước tăng thêm lãi suất.

Tổng kết, giá tiêu đen nội địa trong tháng 9 giảm mạnh với mức giảm đến 1.500 - 2.000 đồng/kg, xuống còn 61.500 - 64.500 đồng/kg vào tuần đầu tháng 10. Như vậy, hiện giá tiêu nội địa của Việt Nam đang chạm mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021 đến nay.

Một trong những lý do chính dẫn đến đà giảm trong những tháng gần đây được cho là do sắp đến vụ thu hoạch cà phê nên một số đại lý cần bán tiêu để thu mua, dự trữ cà phê, cùng với đó là do người mua Trung Quốc ngừng mua và trì hoãn thời gian giao hàng, USD tăng cao.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay đã có những tín hiệu tích cực khi ghi nhận tăng tại Indonesia và Ấn Độ. Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày 5/10, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 24 Usd/tấn lên mức 3.836 USD/tấn; tiêu đen Ấn Độ tăng 9 USD/tấn lên mức 6.286 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil, Malaysia, Việt Nam gữ ổn định so với hôm qua.

Giá tiêu trắng Muntok (Indonesia) tăng 32 USD/tấn lên mức 6.234 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam và tiêu trắng Malaysia giữ ổn định ở mức 4.850 USD/tấn và 7.300 USD/tấn.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho hay, thị trường tuần cuối tháng 9/2022 phản ứng trái chiều, chỉ có giá tiêu nội địa Sri Lanka ghi nhận sự gia tăng khi hầu hết đồng tiền của các quốc gia vẫn trong tình trạng suy yếu so với USD.

Cụ thể, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm, một phần là do đồng Rupee Ấn Độ giảm 1% so với USD (81,61 INR/USD).

Giá tiêu Indonesia cũng giảm trong tuần trước do đồng Rupiah Indonesia giảm 1% so với USD (15.199 IDR/USD), lượng giao dịch hàng hóa và sản lượng mùa vụ năm nay thấp hơn năm trước do thời tiết bất thuận với lượng mưa lớn.

Trong khi đó, đồng Riggit Malaysia giảm 1% so với USD (4,62 MYD/USD), giá tiêu nội địa Malaysia giảm kể từ tuần trước. Còn giá tiêu Malaysia giao dịch trên thị trường quốc tế ổn định và không thay đổi. Giá tiêu Việt Nam giao dịch trong nước và quốc tế đều ghi nhận sự sụt giảm do thị trường trầm lắng. Duy nhất giá tiêu nội địa Sri Lanka tiếp tục tăng trong tuần trước.

Các chuyên gia đánh giá, giá hạt tiêu tương đối ổn định trong những tháng qua bởi lượng hàng dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu. Thương lái Trung Quốc và các nhà xuất khẩu lớn ở Việt Nam đang trong trạng thái chờ đợi, trong khi nông dân và đại lý nhỏ có xu hướng giữ hàng với dự đoán mức giá cao hơn.

Theo dự báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu tiêu, thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng căng thẳng chính trị tại Đông Âu và chính sách “Zezo COVID” của Trung Quốc.

Doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu đánh giá, lượng hàng tồn hiện ước khoảng 80.000 - 100.000 tấn. Đây là khối lượng tương đối cao trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu các tháng đầu năm suy giảm.