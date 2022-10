Giá tiêu hôm nay 6/10: Tiếp tục giảm mạnh, thấp nhất ở mức 61.500 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận giảm mạnh, dao động trong mức 61.500 - 64.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giảm 500 - 1.000 đồng/kg theo từng địa phương. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 61.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng so với một ngày trước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, về mức 64.500 đồng/kg, tuy nhiên đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm nay ở mức 63.000 đồng/kg, giảm 500 đồng so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước ở mức 64.000 đồng/kg, ghi nhận giảm 500 đồng/kg so với một ngày trước đó.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng, ghi nhận giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 64.500 - 1.000 Bình Phước 64.000 - 500 Đắk Lắk 63.000 - 500 Đắk Nông 63.000 - 500 Đồng Nai 63.000 - 1.000 Gia Lai 61.500 - 1 .000

+ Dự báo giá tiêu

Theo dự báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu, thời gian tới xuất khẩu tiêu vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng căng thẳng chính trị tại Đông Âu và chính sách “Zezo Covid” của Trung Quốc. Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam sắp vào vụ thu hoạch mới với kỳ vọng đạt năng suất tốt hơn vụ thu hoạch năm ngoái, do đó các nhà xuất khẩu đang đẩy mạnh bán hàng để chuẩn bị cho vụ mới.

Ở Đồng Nai, nhiều nông dân trồng tiêu dự báo vụ tiêu sắp tới, năng suất hồ tiêu có thể đạt tốt hơn nhiều so với vụ thu hoạch năm ngoái. Trong đó, mô hình sản xuất tiêu sạch, sản xuất tiêu hữu cơ và vào chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Hiện các địa phương của tỉnh Đồng Nai đang nhân rộng mô hình sản xuất tiêu theo hướng hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ để sản phẩm hồ tiêu có đầu ra bền vững hơn.

Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn như giá bán thấp, thiếu tính bền vững.

Cùng đà giảm của thị trường nội địa, hôm qua cộng đồng hồ tiêu quốc tế đã niêm yết giảm giá tiêu trắng của Việt Nam 50 USD/tấn, xuống còn 4.850 USD/tấn, tiêu đen ở mức 3.250 USD/tấn.

Như vậy, rhỉ trong vòng 1 tuần, tổ chức này đã hạ giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đến hai lần.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Tại phiên giao dịch ngày 4/10, giá tiêu đen Brazil giảm 100 USD/tấn xuống còn 2.550 USD/tấn; tiêu đen Ấn Độ giảm 26 USD/tấn xuống còn 2.277 USD/tấn; tiêu đen Việt Nam giảm 50 USD/tấn xuống còn 3.250 USD/tấn.

Với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok (Indonesia) tăng 7 USD/tấn lên mức 6.202 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam giảm 50 USD/tấn xuống 4.850 USD/tấn.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho hay, vừa qua thị trường tuần cuối tháng 9/2022 phản ứng trái chiều, chỉ có giá tiêu nội địa Sri Lanka ghi nhận sự gia tăng khi hầu hết đồng tiền của các quốc gia vẫn trong tình trạng suy yếu so với USD.

Cụ thể, giá tiêu Ấn Độ tiếp tục giảm, một phần là do đồng Rupee Ấn Độ giảm 1% so với USD (81,61 INR/USD).

Giá tiêu Indonesia cũng giảm trong tuần trước do đồng Rupiah Indonesia giảm 1% so với USD (15.199 IDR/USD), lượng giao dịch hàng hóa và sản lượng mùa vụ năm nay thấp hơn năm trước do thời tiết bất thuận với lượng mưa lớn.

Trong khi đó, đồng Riggit Malaysia giảm 1% so với USD (4,62 MYD/USD), giá tiêu nội địa Malaysia giảm kể từ tuần trước. Còn giá tiêu Malaysia giao dịch trên thị trường quốc tế ổn định và không thay đổi. Giá tiêu Việt Nam giao dịch trong nước và quốc tế đều ghi nhận sự sụt giảm do thị trường trầm lắng.

Duy nhất giá tiêu nội địa Sri Lanka tiếp tục tăng trong tuần trước.