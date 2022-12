Giá tiêu hôm nay 5/12: Không biến động

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 63.000 đồng/kg, không thay đổi so với 1 ngày trước đó.

Giá tiêu hôm nay không có thay đổi so với ngày hôm qua. (Ảnh minh họa)

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận ở mức 61.000 đồng, không có sự thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Đồng Nai, hôm nay thương lái thu mua tiêu ở mức 60.000 đồng/kg, giữ nguyên so với 1 ngày trước.

Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu lại ghi nhận mức 60.000 đồng/kg, không có biến động so với ngày hôm qua.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 63.000 Không thay đổi Bình Phước 62.000 - Đắk Lắk 61.000 - Đắk Nông 61.000 - Đồng Nai 60.000 - Gia Lai 60.000 -

+ Dự báo giá tiêu

Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết nhà cung cấp lớn do nhu cầu bị ảnh hưởng bởi chính sách 'Zero Covid' của Trung Quốc, xung đột Nga - Ukraine dẫn đến lạm phát tăng cao tại nhiều nước và sự mất giá đồng tiền của các nước nhập khẩu so với đồng USD.

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, ước tính cả năm 2022, xuất khẩu hồ tiêu cả nước có thể đạt 220.000-225.000 tấn. So ra, đây là mức xuất khẩu thấp nhất tính từ 3 năm trở lại vì 2020 đạt 285.000 tấn và 2021 là 265.000 tấn, theo chiều giảm dần. Từ năm 2020 trở lại đây, thị trường hồ tiêu trải qua bao thăng trầm, từ 34 triệu đồng/tấn vào tháng 3/2020 lên đến 90 triệu đồng/tấn vào đầu năm ngoái và nay đang khá ổn định quanh mức 55-60 triệu đồng.

Nhìn theo con số xuất khẩu, đủ để thấy rằng sản lượng hồ tiêu Việt Nam đang giảm từ từ do giá hồ tiêu trong nước không còn hấp dẫn. Giả sử nếu giá từ 90-100 triệu đồng/tấn, còn có thể kỳ vọng diện tích hồ tiêu tăng do mặt bằng giá hấp dẫn hơn so với các nông sản khác. Nhưng khi giá hồ tiêu trở về mức hiện nay, diện tích trồng không những không tăng mà còn giảm thêm do nhà vườn tìm cách tối ưu hóa thu nhập cho gia đình bằng cách phá bỏ hồ tiêu hay trồng xen sầu riêng, chanh dây… vừa bán chạy vừa có giá.

Nhưng nếu thế thì cũng phải chấp nhận một hệ lụy là thị phần hồ tiêu trên thế giới của Việt Nam sẽ giảm dần so với mức 55% hiện nay như ước lượng của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam gần đây.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay duy trì ổn định so với hôm qua.

Tại Indonesia, giá tiêu đen Lampung giữ ở mức 3.852 USD/tấn. Còn giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này ở mức 6.068 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn; hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này đang ở mức 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 2.625 USD/tấn.

Còn tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g/l và 550g/l duy trì ở mức 3.150 - 3.250 USD/tấn. Và giá tiêu trắng neo ở mức 4.600 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu thế giới tuần này biến động trái chiều khi chỉ có giá tiêu nội địa của Sri Lanka được báo cáo giảm.

Các chuyên gia nhận định, thị trường hồ tiêu tiếp tục có những dấu hiệu tích cực về tín hiệu không tăng mạnh lãi suất cuối năm từ Fed. Đồng USD hạ nhiệt sẽ giúp các thị trường hàng hóa hồi phục trở lại, trong đó có hồ tiêu.

Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc tăng ở đợt cuối năm đã thúc đẩy thị trường sôi động hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn cần thận trọng khi đây là đợt tăng nhằm "thoát hàng" cho giới đầu cơ trước vụ mùa mới.

Sản lượng hồ tiêu Brazil trong cùng giai đoạn đã tăng từ 72.000 tấn năm 2018 lên 101.000 tấn năm 2022, tương ứng với mức tăng 40,3% so với 2018 và 2,5% so với 2021.

Đặc biệt, nếu xét theo diện tích trồng tiêu thì Brazil chỉ đứng thứ năm thế giới nhưng về sản lượng đứng thứ hai toàn cầu, điều này cho thấy khí hậu và điều kiện tự nhiên của Brazil rất phù hợp với sự phát triển của loại cây trồng này.

Tại Indonesia, do diện tích trồng tiêu ngày càng mở rộng nên dự kiến sản lượng sẽ tăng lên 89.000 tấn vào năm 2022, tăng 27,5% so với năm 2018.

Trong giai đoạn này việc giảm chi phí đầu tư và duy trì vườn tiêu ở mức cơ bản được nông dân lựa chọn là giải pháp tối ưu để đối phó với khủng hoảng giá.

Do đó, IPC dự kiến sản lượng tiêu toàn cầu sẽ vào khoảng 534.776 tấn trong năm 2022, giảm 4,5% so với năm 2021 và giảm 11% so với năm 2018.