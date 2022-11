Giá tiêu hôm nay 30/11: Tăng mạnh 1.000 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận đồng loạt tăng mạnh 1.000 đồng/kg, đưa giá tiêu cao nhất lên mức 63.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 63.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với hôm qua và là mức giá cao nhất cả nước.

Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông ghi nhận ở mức 61.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với một ngày trước đó.

Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng trong đà tăng 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 59.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu tăng mạnh, lấy lại được mốc cao nhất là 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 63.000 + 1.000 Bình Phước 62.000 + 1.000 Đắk Lắk 61.000 + 1.000 Đắk Nông 61.000 + 1.000 Đồng Nai 60.000 + 1.000 Gia Lai 59.500 + 1.000

+ Dự báo giá tiêu

Giá hạt tiêu nội địa tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tăng. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tháng 10/2022, Trung Quốc mua gần 4.000 tấn hạt tiêu từ Việt Nam. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh mua hạt tiêu để bù đắp cho lượng hàng bị thiếu hụt trong suốt thời gian thực hiện chính sách Zero COVID kéo dài.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Xúc tiến Hạt tiêu Kampot (KPPA) cho thấy, xuất khẩu tiêu Kampot của Campuchia trong quý III/2022 đạt 57 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, dự báo sản lượng vụ mùa mới ở Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ Việt Nam tiếp tục giảm hơn 10% so với vụ trước. Nguyên nhân là do nhiều hộ nông dân cắt giảm diện tích hạt tiêu hoặc xen canh với cây trồng khác, nhất là cây sầu riêng đang có mức giá hấp dẫn.

Cùng với đó, việc thị trường kỳ vọng Trung Quốc và các thị trường truyền thống sớm tăng mua trở lại cho nhu cầu tiêu thụ mùa Đông và năm mới 2023 sẽ hỗ trợ giá.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 3.793 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên mức 2.625 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ vững mức 5.100 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok duy trì ở mức 5.975 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen giao dịch ở 3.150 - 3.250 USD/tấn với loại 500 g/l và 550g/l, tăng 50 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 4.600 USD/tấn. Liên tiếp những ngày qua, IPC điều chỉnh tăng giảm đan xen giá bán hồ tiêu của Indonesia.

Trong tuần này, báo cáo thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố, là cơ sở quan trọng để Fed quyết định lãi suất được điều chỉnh thời gian tới. Do đó, thông tin này cũng có ảnh hưởng nhất định lên các sàn hàng hóa trong đó có hồ tiêu. Nhiều ý kiến cho rằng Fed bớt "diều hâu" hơn, vì vậy USD sẽ giảm nhiệt trong thời gian tới. Đây được cho là tín hiệu tích cực cho giá tiêu tháng cuối năm 2022.

Có thể thấy, giá tiêu toàn cầu trong hơn nửa đầu tháng 11/2022 khởi sắc tại các nước xuất khẩu lớn là Việt Nam, Brazil. Cục Xuất nhập khẩu nhận định, tình trạng phục hồi của giá tiêu thế giới là do nhu cầu dịp cuối năm tăng và nguồn cung hạn chế.

Năm 2020, xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu đạt 498,9 nghìn tấn, tăng 3,8% so với năm 2019, mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tình hình giảm của xuất khẩu hồ tiêu do dịch COVID-19 với mức giảm 1,4% vào năm 2021 và dự đoán tiếp tục giảm vào năm 2022 đến từ nguyên do suy thoái kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong các thị trường quan trọng như EU và Mỹ.