Giá tiêu hôm nay 27/9: Ngày thứ 5 đi ngang trong mức 64.000 - 67.000 đồng/kg

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay bước sang ngày thứ 5 liên tiếp đi ngang, ổn định ở mức 64.000 - 67.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được ghi nhận cao nhất cả nước ở mức 67.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước được thương lái mua ở mức 66.000 đồng/kg.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu hôm nay ghi nhận mức 65.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại Đồng Nai được giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá tiêu được ghi nhận thấp nhất cả nước, giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 67.000 - Bình Phước 66.000 - Đắk Lắk 65.000 - Đắk Nông 65.000 - Đồng Nai 65.000 - Gia Lai 64.000 -

+ Dự báo giá tiêu

Trung Quốc, thị trường chính của hồ tiêu Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách “Zero COVID”, kéo sức mua chậm lại và làm giá tiêu trong nước giảm mạnh so với hồi đầu năm. Giá tiêu từ mức trên dưới 80.000 đồng/kg vào thời điểm đầu năm và tăng lên 86.500 đồng/kg vào giữa tháng 3. Tuy nhiên giá liên tục giảm ở các tháng tiếp theo và hiện giá tiêu trong nước đã mất mốc 70.000 đồng/kg trong tháng 9.

Nhu cầu tiêu thụ yếu vẫn là yếu tố kìm hãm sự phục hồi của giá hạt tiêu những tháng tiếp theo. Đặc biệt là 2 thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn trên thế giới là châu Âu và Hoa Kỳ. Hiện Brazil đang bước vào vụ thu hoạch hạt tiêu, sản lượng dự kiến tăng 10% so với năm 2021 lên 98.000 tấn trong năm 2022. Sản lượng hạt tiêu của Ấn Độ dự kiến tăng nhẹ lên 68.000 tấn. Tuy nhiên, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam dự kiến giảm do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Hiện tình hình của cà phê và hồ tiêu đang trái ngược hẳn so với đầu năm. Đầu năm nay, lo ngại giá tiêu tăng, cà phê giảm, giới đầu cơ đổ xô trữ tiêu. Đến bây giờ, giá tiêu càng ngày càng xuống, trong khi cà phê đã có lúc lên đến trên 50.000 đồng/kg, dòng tiền lại chảy ngược về cà phê.

Do đó, đến thời điểm này, lượng tiêu dự trữ đã tăng khá cao, lên 100.000 tấn. Trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vụ thu hoạch sắp tới, con số trên sẽ là trở lực lớn để hồ tiêu tìm lại các mốc giá tăng từ nay đến cuối năm.

Trong bối cảnh thị trường Trung Quốc gặp khó khăn, Việt Nam đang hướng mạnh xuất khẩu tiêu vào thị trường Liên minh châu Âu (EU). EU là một trong những thị trường nhập khẩu hạt tiêu hàng đầu thế giới. Hiện nguồn cung hạt tiêu cho EU chủ yếu từ thị trường ngoại khối. Sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn cung hạt tiêu từ các nước đang phát triển cũng có nghĩa là hầu như tất cả thương mại nội khối EU (bao gồm hàng tái xuất) ban đầu đều đến từ các nước đang phát triển.

Do đó, EU là thị trường mà bất kỳ nước sản xuất hạt tiêu nào cũng muốn thâm nhập sâu, rộng. Dự kiến nhập khẩu hạt tiêu của EU có khả năng tăng với tốc độ tăng hàng năm từ 1-2%. Các thị trường EU có lợi thế về giá so với các thị trường châu Á đối với các nhà xuất khẩu tiêu đen chất lượng cao và sản xuất bền vững.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều khi chỉ có giá tiêu trong nước của Sri Lanka gia tăng. Theo Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, nguyên nhân do hầu hết đồng tiền các nước suy yếu so với USD. Cụ thể, Ấn Độ có giá tiêu phản ứng tiêu cực sau khi ổn định trong 2 tuần qua do sự suy yếu của đồng Rupee Ấn Độ.

Trong tuần vừa rồi, Indonesia có giá tiêu xuất khẩu liên tục bị Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế niêm yết giảm; còn giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam không đổi ở mốc 3.350 USD/tấn, tiêu trắng ở mức 5.300 USD/tấn.

Việc Fed tăng lãi suất đã tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng nhiều ngân hàng các nước có động thái tương tự. Việc USD tăng cao tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực cho xuất khẩu, khi các doanh nghiệp khó vay vốn, trong khi nhu cầu mặt hàng không thiết yếu như hồ tiêu sẽ bị giảm do lạm phát.

Bằng chứng cho thấy, lượng xuất khẩu hồ tiêu 15 ngày đầu tháng 9/2022 của Việt Nam đạt 5.983 tấn, kim ngạch đạt 23,9 triệu USD. Trong khi trong nửa đầu tháng 8/2022 lượng xuất khẩu là 7.469 tấn tiêu các loại, đạt giá trị kim ngạch 29,89 triệu USD. Lũy tiến từ đầu năm đến 15/9/2022, lượng xuất khẩu của Việt Nam được 166.672 tấn, kim ngạch đạt 737,6 triệu USD. Khối lượng xuất khẩu giảm gần 40.000 tấn so với năm 2021. Quá nửa con số giảm này là do thị trường Trung Quốc hạn chế nhập khẩu.