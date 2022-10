Giá tiêu hôm nay 20/10: Đi ngang trong mức 58.500 - 61.000 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay không có thay đổi so với 1 ngày trước đó. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1.000 đồng, giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó và là địa phương có giá cao nhất cả nước.

Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 60.500 đồng/kg, cũng không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu hôm nay tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đều ổn định, ghi nhận ở mức 59.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với một ngày trước.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ghi nhận ở mức 58.500 đồng/kg, không có sự thay đổi, là mức thấp nhất cả nước.

Địa phương Giá (đòng) Thay đổi so với 1 ngày trước đó (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 61.000 Bình Phước 60.500 - Đắk Lắk 59.500 - Đắk Nông 59.500 - Đồng Nai 59.000 - Gia Lai 58.500 -

Hôm qua giá tiêu tiếp tục giảm sâu thêm 1.000 đồng/kg trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5%; có hiệu lực từ ngày 17/10. Ngay sau điều chỉnh này, các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh tỷ giá USD, tác động đến hoạt động xuất khẩu và tiêu thụ hàng hóa toàn cầu, trong đó có những mặt hàng hóa gia vị như hồ tiêu.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên phạm vi toàn cầu, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế tiếp tục niêm yết giảm giá tiêu xuất khẩu của các nước. Theo nhận định của tổ chức này, ước tính tổng nguồn cung hạt tiêu toàn cầu năm nay đạt 535 nghìn tấn, giảm gần 3% so với năm ngoái. Mức giảm này chủ yếu đến từ Việt Nam và Ấn Độ. Trong khi đó, nhu cầu toàn cầu vẫn yếu, đặc biệt là nhu cầu suy giảm tại Trung Quốc khiến giá tiêu thế giới xuống mức thấp.

Tuy vậy, trên The Hindu Business Line, ông Kishore Shamji - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hạt tiêu và Gia vị Ấn Độ (IPSTA), mới đây đã cho biết, giá tiêu của nước này đang có đà tăng do nhu cầu lễ hội ở các thị trường vùng cao gia tăng. Hiện tại nước này có ngày càng nhiều công ty bắt đầu sản xuất gia vị, do đó, nhu cầu được dự kiến sẽ có chuyển biến tích cực, hy vọng đà tăng. Tiêu thụ trong nước của Ấn Độ đang ở mức cao hơn so với yêu cầu trung bình hằng tháng là 5.500 tấn.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen thế giới liên tục giảm ở Indonesia và đi ngang ở Brazil, Malaysia. Theo đó, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm thêm 0,60%, về mức 3.692 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA tiếp tục giữ mức 5.100 USD/tấn. Còn giá hạt tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 2.600 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, thị trường thế giới cũng đang có xu hướng giảm. Cụ thể, giá hạt tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm 0,59%, về mức 5.976 USD/tấn. Còn giá hồ tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ mức 7.300 USD/tấn.