Giá tiêu hôm nay 2/10: Giá tiêu trong nước giảm 500 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay không thay đổi ở tỉnh Bình Phước, trong khi ở các địa phương khác đồng loạt giảm 500 đồng, dao động ở mức 63.000 - 65.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 500 đồng, giao dịch ở mức 65.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước ở mức 65.000 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước.

Giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Đắk Nông ở mức 64.000 đồng/kg, giảm 500 đồng so với hôm qua.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu ở mức 64.000 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu ghi nhận thấp nhất cả nước là ở tỉnh Gia Lai, với mức 63.000 đồng/kg, giảm 500 đồng so với một ngày trước.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 66.000 - 500 Bình Phước 65.000 - Đắk Lắk 64.000 - 500 Đắk Nông 64.000 - 500 Đồng Nai 64.000 - 500 Gia Lai 63.500 - 500

+ Dự báo giá tiêu

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9/2022 xuất khẩu đạt 5.983 tấn tiêu các loại, giá trị kim ngạch đạt 23,87 triệu USD. Kết quả này đưa xuất khẩu 8,5 tháng đầu năm 2022 đạt 166.672 tấn, giảm 18,30% về lượng nhưng tăng 7,98% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 3.989 USD/tấn, giảm 1,99% so với tháng 8/2022.

Theo báo cáo tuần trước (19 - 23/9) của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, thị trường có phản ứng trái chiều khi chỉ có tiêu trong nước Sri Lanka tăng trong bối cảnh đồng tiền các nước đều giảm so với USD.

Giá tiêu Ấn Độ có báo cáo ghi nhận giảm sau 2 tuần ổn định do đồng Rupee Ấn Độ giảm 1% so với USD (80,11 INR/USD). Giá tiêu Indonesia cũng giảm do đồng Rupiah nước này giảm 1% so với USD (15.000 IDR/USD), cộng với tình trạng khan hiếm nguồn cung nên xuất khẩu tiếp tục giảm.

Malaysia có giá tiêu trong nước giảm do đồng Ringgit Malaysia giảm 1% so với USD (4,56 MYR/USD). Trong khi đó giá tiêu trên thị trường quốc tế của Malaysia tiếp tục đi ngang. Giá tiêu nội địa tuần trước của Việt Nam cũng giảm. Trong khi đó giá tiêu giao dịch trên thị trường quốc tế của Việt Nam không đổi.

Duy chỉ có giá tiêu trong nước của Sri Lanka tăng trong tuần trước sau 5 tuần đi xuống.

Tuy nhiên USD vài ngày qua đã có dấu hiệu giảm nhiệt, dù vẫn giữ mức cao kỷ lục 20 năm qua. Điều này phần nào đã giúp giảm sức ép lên các thị trường hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 30/9, Cộng đồng Hồ tiêu thế giới niêm yết tăng với tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu đen Ấn Độ sau nhiều phiên điều chỉnh giảm.

Cụ thể, tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 4 USD/tấn lên mức 3.827 USD/tấn. Tiêu đen Ấn Độ tăng 3 USD/tấn lên mức 6.316 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen Malaysia và tiêu đen Việt Nam ổn định lần lượt ở mức 5.900 USD/tấn 3.350 USD/tấn, tiêu đen Brazil ổn định ở 2.650 USD/tấn.

Với tiêu trắng, Cộng đồng Hồ tiêu thế giới niêm yết mức giá tăng 6 USD/tấn với tiêu Muntok (Indonesia). Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam giảm mạnh 400 USD/tấn xuống còn 4.900 USD/tấn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, trong 7 tháng đầu năm lượng xuất khẩu hồ tiêu của nước này đạt 6.991 tấn, giảm 69,04% so với mức 22.580 tấn của cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, Việt Nam là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Campuchia với thị phần chiếm đến 90,1%, ở mức 6.299 tấn. Ngoài ra, các thị trường tiêu thụ hàng đầu khác gồm: Đức (608 tấn), Đài Loan (21 tấn), Pháp (15,1 tấn), Malaysia (13,6 tấn), Bỉ (13,2 tấn), Cộng hòa Séc (8,2 tấn), Nhật Bản (2,9 tấn) ), Thụy Điển (2,8 tấn) và Canada (1,3 tấn).