Giá tiêu hôm nay 18/12: Đi ngang, thấp nhất 57.000 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay đi ngang, không thay đổi so với 1 ngỳ trước đó, mức giao dịch thấp nhất là 57.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay không thay đổi so với một ngày trước. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 60.000 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước đó.

Tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay cũng giữ nguyên so với hôm qua, giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch ở mức 58.500 đồng/kg, không thay đổi so với một ngày trước đó.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu ghi nhận ở mức 57.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước và là mức thấp nhất cả nước.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Gia Lai ở mức 57.500 đồng/kg, không có thay đổi so với hôm qua.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 60.000 - Bình Phước 59.000 - Đắk Lắk 58.500 - Đắk Nông 58.500 - Đồng Nai 57.000 - Gia Lai 57.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế nhận định, thế giới sẽ đối mặt với một cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2023. Những yếu tố được cho ảnh hưởng tiêu cực đến giá tiêu gồm: Lãi suất tiếp tục tăng, lạm phát; căng thẳng ở Ukraine; cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và khủng hoảng tín dụng toàn cầu.

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách "Zero Covid" khiến hàng tồn kho của Việt Nam tăng. Cũng như nhu cầu của các nước Tây Âu và Hoa Kỳ giảm, động thái xả hàng tồn trước vụ mới của các "đại gia" khiến ngành tiêu lao đao. Thị trường chỉ tăng nhẹ sau đó lại hạ dưới mốc 60.000 đồng/kg.

Có nhiều dự đoán về thị trường trong năm sau, tuy nhiên có một điều chắc chắn là diện tích và sự kỳ vọng của nông dân trồng tiêu sẽ ngày càng giảm sút.

Đánh giá về thị trường hồ tiêu trong giai đoạn tới, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phúc Sinh cho biết, thị trường hồ tiêu khó giảm sâu do hiện nay sản lượng đang giảm dần trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ dần tăng lên. Đặc biệt trong thời điểm cuối năm, thị trường Trung Quốc có tín hiệu tích cực. Đây là động lực để giá tiêu lấy lại đà phục hồi trong thời gian tới.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, hôm qua, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 10 USD/tấn chốt tại 3.795 USD/tấn; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh 5%, xuống 2.500 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok tăng 15 USD/tấn lên mức 5.922 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen giao dịch ở 3.150 - 3.250 USD/tấn với loại 500 g/l và 550g/l; giá tiêu trắng ở mức 4.600 USD/tấn.

Tuần này thị trường hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng chờ đợi cuộc họp tháng 12 của Fed. Dự kiến cơ quan này sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối cùng của năm 2022. Mức tăng 50 điểm được đánh giá là thấp hơn đáng kể so với các lần tăng gần đây, cho thấy thời điểm Fed dừng tăng đang đến gần.

Ngoài ra, việc Trung Quốc phát đi tín hiệu bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt sẽ giúp giá cả hàng hóa phục hồi trong thời điểm cuối năm.

Thị trường tuần này tiếp tục cho thấy phản ứng trái chiều khi chỉ có giá nội địa Sri Lanka được báo cáo tăng. Sau khi được báo cáo có xu hướng tăng trong 2 tuần qua, giá hạt tiêu Ấn Độ đã phản ứng tiêu cực trong tuần này, do sự suy yếu của đồng Rupee Ấn Độ so với USD.

Còn theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, tuần trước thị trường trái chiều, với giá tiêu nội địa Sri Lanka và giá tiêu đen xuất khẩu Malaysia ghi nhân sự sụt giảm.

Cụ thể, giá tiêu Ấn Độ tăng mặc dù đồng Rupee Ấn Độ giảm 1% so với USD (82,23 INR/USD). Giá tiêu nội địa và quốc tế của Indonesia tăng trong tuần trước nhờ vào đồng Rupiah Indonesia tăng 1% so với USD (15.563 IDR/USD) và xuất khẩu ít hơn do nguồn cung khan hiếm. Trong khi đó, giá tiêu nội địa Sri Lanka tiếp tục giảm từ giữa tháng 11.

Giá tiêu nội địa Malaysia tăng do đồng Ringit Malaysia tăng 1% so với USD (4,39 MYR/USD). Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia ổn định và không thay đổi. Trong khi đó giá tiêu đen xuất khẩu của Malaysia giảm trong tuần này.

Trong khi đó, giá tiêu Việt Nam giao dịch trong nước và quốc tế ổn định và không thay đổi do thị trường trầm lắng.