Giá tiêu hôm nay 13/11: Phiên cuối tuần đi ngang

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục ghi nhận đi ngang so với những phiên giao dịch trước đó, dao động ở mức 58.500 - 62.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay không có biến động so với 1 ngày trước. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu trong nước hôm nay ghi nhận ở mức 62.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó và là mức giá cao nhất cả nước.

Giá tiêu hôm nay tại Bình Phước ở mức 61.000 đồng/kg, cũng giữ nguyên.

Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg, không có sự biến động so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu tại Đồng Nai ghi nhận mức 59.000 đồng/kg, cũng không thay đổi.

Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ở mức 58.500 đồng/kg, mức thấp nhất cả nước và giữ nguyên so với 1 ngày trước đó.

Như vậy, sau khi đảo chiều tăng mạnh vào đầu tuần, giá tiêu trong nước chững lại và duy trì đà ổn định.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 62.000 - Bình Phước 61.000 - Đắk Lắk 60.000 - Đắk Nông 60.000 - Đồng Nai 59.000 - Gia Lai 58.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu cho thấy, trong tháng 10/2022, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 17.861 tấn, tiêu đen đạt 16.248 tấn, tiêu trắng đạt 1.613 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 67,5 triệu USD, tiêu đen đạt 58,6 triệu USD, tiêu trắng đạt 8,9 triệu USD.

So với tháng 9, lượng xuất khẩu tăng 26,8%, kim ngạch tăng 17,2%. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10 đạt 4.320 tấn, tăng 19,9% so với tháng trước. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh 84,5% đạt 3.921 tấn, so với tháng 9/2022 và đây cũng là lượng nhập khẩu lớn nhất tính từ tháng 5/2021 của Trung Quốc (5.048 tấn).

Đứng đầu xuất khẩu trong tháng 10 vẫn là các doanh nghiệp Olam: 2.313 tấn, Trân Châu: 1.362 tấn, Phúc Sinh: 1.277 tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu đi Trung Quốc bao gồm: Minh Quang Ls: 1.113 tấn, Hồng Phúc Lạng Sơn: 959 tấn, XNK Logistics: 577 tấn.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 2.174 tấn, trong đó tiêu đen đạt 2.060 tấn, tiêu trắng đạt 114 tấn. So với tháng trước, lượng nhập khẩu tăng 27,3%, kim ngạch tăng 14,6%. Các doanh nghiệp nhập khẩu lớn trong tháng 10 bao gồm: Olam: 597 tấn, Gia vị Việt Nam: 594 tấn, Haprosimex JSC: 270 tấn, Nedspice: 261 tấn. Brazil là nước cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam trong tháng đạt 1.512 tấn, chiếm 69,5%.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng mạnh 1,33%, lên mức 3.689USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn. Và giá hạt tiêu đen Brazil ASTA 570 neo ở mức 2.575 USD/tấn.

Đối với mặt hàng hạt tiêu trắng, thị trường hồ tiêu thế giới cũng đang tăng mạnh tại Indonesia và đi ngang ở những quốc gia khác.

Theo đó, giá hạt tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng tới 1,34%, lên mức 5.971 USD/tấn. Còn giá hồ tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn giữ có mức 7.300 USD/tấn.

Thị trường hồ tiêu thế giới tăng trở lại nhờ đồng USD giảm mạnh. Theo ghi nhận của Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế, giá tiêu Ấn Độ đã tăng mạnh lên 2%, còn giá tiêu Indonesia tăng 1,33%.

Ngoài ra, thị trường Trung Quốc đang khởi sắc khi số liệu xuất khẩu hồ tiêu tháng 10/2022 cho thấy xu hướng tăng nhẹ.

Theo báo cáo quý 3 năm 2022 của ngành hồ tiêu thế giới, tình hình giảm của giá tiêu đến từ các yếu tố: Lãi suất tăng để kiềm chế lạm phát; căng thẳng ở Ukraine; cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu và khủng hoảng tín dụng toàn cầu khiến chi phí nhập khẩu cao hơn do hầu hết các đồng tiền tiêu dùng trong nước giảm giá.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc vẫn chống dịch dai dẳng khiến nhu cầu tiêu thị tiêu bị xói mòn. Sau vụ mùa của Brazil và Indonesia, hàng tồn kho của Việt Nam không bán được sau khi Trung Quốc đóng cửa, nhu cầu của các nước Tây Âu và Hoa Kỳ giảm khiến ngành hồ tiêu lao đao.

Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế đánh giá, nguồn cung hạt tiêu toàn cầu dự kiến ở mức an toàn khi ghi nhận thu hoạch của Brazil và dư lượng dự trữ còn cao. Tổ chức này đưa ra lời khuyên, hãy bán và mua theo từng đợt thay vì đầu cơ quá mức. Đồng thời, tăng cường quảng bá ở những thị trường tiềm năng khác, nhằm bù đắp lượng hàng tồn kho dư thừa.

Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế nhận định, thế giới sẽ đối mặt cuộc suy thoái toàn cầu vào năm 2023. Giữa bối cảnh đó, thách thức đặt ra cho tất cả các ngành hàng, trong đó có hạt tiêu.

Được biết, từ quý III/2022, thị trường hạt tiêu toàn cầu đã phải đối mặt với khó khăn do nhu cầu thấp, giá giảm. Xu hướng giảm kéo dài sang tháng 10/2022 do lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ chậm lại, nguồn cung dồi dào.