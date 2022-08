Giá tiêu hôm nay 1/9: Giá hồ tiêu đi ngang

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu hôm nay hầu như giữ nguyên không thay đổi so với ngày trước đó, dao động ở mức 66.500 đồng - 70.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất vẫn ở thị trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với mức 70.000 đ/kg, không thay đổi so với 1 ngày trước đó. Giá tiêu thấp nhất vẫn là ở Gia Lai với 66.500 đồng/kg.

Giá tiêu Đắk Lắk, Đắk Nông hôm nay đang giao dịch ở mức 67.500 đồng/kg; Tại Đồng Nai không có biến động mới, thu mua ở mức 67.000 đồng/kg;

Còn giá tiêu Bình Phước hôm nay 31/8 giao dịch ở ngưỡng 68.500 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 1/9 không thay đổi.

+ Nguyên nhân giá tiêu không thay đổi

Dù giá tiêu trong nước hiện ít biến động, nhưng các chuyên gia cho rằng giá tiêu có xu hướng giảm trong dài hạn bởi những thông tin tiêu cực do xuất khẩu trì trệ và việc chuyển hướng đầu tư vào các lĩnh vực khác như cà phê của các nhà kinh doanh.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2022 đạt 36,3 tỷ, thặng dư đạt 6,3 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hồ tiêu nằm trong số những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 712 triệu USD (tăng 8,2%).

Còn theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2022 đạt tổng cộng 639,84 triệu USD, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 7/2022 đạt 80,12 triệu USD.

Với xu hướng giảm hiện nay, mục tiêu xuất khẩu 1 tỷ USD của hồ tiêu trong năm nay khó lòng đạt được.

Địa phương Giá (đồng/kg) Thay đổi so với ngày hôm qua (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 70.000 0 Đắk Lắk 67.500 0 Đắk Nông 67.500 0 Đồng Nai 67.000 0 Bình Phước 68.500 0 Gia Lai 66.500 0

Cập nhật tình hình về giá hồ tiêu thế giới

Các chuyên gia nhận định, giá tiêu thế giới trong thời gian tới có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ, trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu bị chậm lại. Thời điểm hiện tại, giá hạt tiêu của Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi mà các nhà nhập khẩu châu Âu và Mỹ đã ký hợp đồng đến cuối năm nay.

Doanh nghiệp đã dự trữ đủ lượng hàng để sản xuất và xuất khẩu nên lực mua chậm và yếu hơn so với diễn biến của thị trường.

Vào ngày 23/8, theo ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), ngành hồ tiêu đang phải chịu áp lực tiêu cực từ nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm. Điều này xuất phát từ đại dịch COVID-19 kéo dài, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cùng với sự không chắc chắn xung quanh tăng trưởng kinh tế. Ông nhận định, việc xuất khẩu hạt tiêu cũng gặp nhiều khó khăn do giá hồ tiêu giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, khiến người nông dân do dự trong việc bán cho thương lái.

Trong khi đó, sản lượng bị ảnh hưởng đáng kể do lượng ánh sáng mặt trời không đủ để làm khô hạt trong khi lại có lượng mưa cao bất thường.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu quốc tế (IPC), lượng hàng trong kho ở các quốc gia tiêu thụ vẫn còn đáp ứng đủ nhu cầu, do đó, giá hạt tiêu toàn cầu trong những tháng qua và hiện nay không cho thấy sự dao động lớn mặc dù sản lượng được dự báo tiếp tục giảm 3% trong năm 2022, chủ yếu giảm từ Việt Nam và Ấn Độ.