Giá tiêu hôm nay 1/10: Ổn định trong mức 63.500 - 66.000 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay không có sự thay đổi so với một ngày trước đó, dao động ở mức 63.500 - 66.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ít biến động. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, giá tiêu cao nhất cả nước được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg, giữ nguyên giá so với một ngày trước đó.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch ở mức 64.500 đồng/kg, không có sự thay đổi so với phiên giao dịch liền trước.

Tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 64.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai được ghi nhận thấp nhất cả nước, ở mức 63.500 đồng/kg, cũng không có thay đổi so với 1 ngày trước đó.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 66.000 - Bình Phước 65.000 - Đắk Lắk 64.500 - Đắk Nông 64.500 - Đồng Nai 64.500 - Gia Lai 63.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Giá hồ tiêu Việt Nam trong tháng 9/2022 tiếp tục đi xuống do đầu ra gặp khó khăn. Brazil đang bước vào vụ thu hoạch và chào giá xuất khẩu cạnh tranh hơn so với các nước sản xuất khác, bao gồm cả giá chào bán của Việt Nam khoảng từ 200 - 300 USD/tấn. Việc nước này đẩy mạnh hàng tồn từ vụ trước để dọn chỗ chứa cho hàng vụ mới được cho là nguyên nhân của giá chào bán thấp. Cộng thêm nước này cũng đang có lợi thế hơn so với Việt Nam về chi phí logistic.

Trong 8 tháng tổng lượng xuất khẩu tiêu của Brazil đã được nâng lên mức 51.701 tấn, trị giá hơn 204,25 triệu USD, chỉ giảm 7,4% về lượng so với mức giảm hai con số trước đó, đồng thời vẫn tăng 26,6% về trị giá so với cùng kỳ.

Dự báo, giá tiêu trong nước sẽ biến động theo xu hướng giảm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ở mức thấp. Ngoài ra, xuất khẩu giảm sút, USD lại liên tục tăng cao gây sức ép lên giá hồ tiêu.

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2022, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 5.983 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 23,9 triệu USD.

Trong khi đó, xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 8/2022 đạt 7.469 tấn tiêu các loại, với giá trị kim ngạch 29,89 triệu USD.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên bình diện toàn cầu, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế từ đầu tuần vẫn điều chỉnh giữ nguyên giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam, nhưng liên tục điều chỉnh giảm giá tiêu xuất khẩu của Indonesia.

Xuất khẩu giảm sút, đồng USD tăng cao kỷ lục là những nguyên nhân hàng đầu gây sức ép lên giá hồ tiêu hiện tại. Tuy nhiên, sau quãng thời gian tăng nóng, vừa qua USD có dấu hiệu giảm nhẹ, cộng với thị trường sôi động dịp cuối năm được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồ tiêu lấy lại đà hồi phục trong giai đoạn tới.

Câu hỏi mà thị trường nội địa đang quan tâm là giá hồ tiêu bao giờ hồi phục và hồi phục được bao nhiêu khi kết thúc năm 2022. Nhìn vào bức tranh kinh tế vĩ mô, thị trường được đánh giá không mấy khả quan cho đến đầu năm 2023. Tuy nhiên còn một biến số lớn đó là xuất khẩu sang thị trường tỷ dân của Trung Quốc. Lượng tiêu Việt 8 tháng năm 2022 giảm mạnh ở Trung Quốc (giảm 72,6% còn 9.695 tấn so với lượng nhập khẩu 35.444 tấn cùng kỳ).

Trong tháng 8, Việt Nam, Ai Cập, các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ấn Độ là những quốc gia nhập khẩu tiêu hàng đầu của Brazil với lượng nhập khẩu lần lượt là 1.482 tấn, 826 tấn, 754 tấn và 513 tấn. Lượng nhập khẩu kỷ lục tính đến hết tháng 8 của Việt Nam từ Brazil là 10.732 tấn tiêu với giá trị lên đến 40,1 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần về lượng và 3,3 lần về trị giá so với cùng kỳ.

Việt Nam đang là quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu tiêu Brazil, chiếm đến 21% tổng xuất khẩu của nước này. Ngoài ra, xuất khẩu tiêu của Brazil sang các nước Morocco và Ấn Độ cũng tăng mạnh lần lượt là 74,3% và 57,8%.