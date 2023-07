Giá thép giảm mạnh, cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vẫn ảm đạm

(VTC News) -

Nhiều ngày nay, giá thép xây dựng được doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh, xoay quanh mức 14.360 - 15.500 đồng/kg tùy loại.

Thép giảm giá mạnh, cát đá lại 'phi mã'

Theo khảo sát của VTC News, thép cuộn Hòa Phát tại miền Bắc hiện còn 14.700 đồng/kg và tại miền Nam là 14.920 đồng/kg; thép cuộn Pomina tại miền Nam giảm xuống 14.990 đồng/kg...Nếu so với đầu tháng 3 khi giá vượt ngưỡng 17.000 đồng/kg thì đến nay giá vật liệu này đã giảm mạnh.

Thép Việt Ý cũng giảm giá 200.000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240, xuống mức 13,74 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 được giảm 150.000 đồng/tấn, về mức 14,24 triệu đồng/tấn tại thị trường miền Bắc.

Giá thép đang giảm mạnh.

Thép Việt Đức cũng giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, về mức 13,84 triệu đồng/tấn. Còn thanh vằn D10 CB300 của thương hiệu này giảm 220.000 đồng/tấn, giá bán là 14,34 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thép Việt Nhật giảm tới 400.000 đồng/tấn với thép thanh vằn D10 CB300, còn 14,06 triệu đồng/tấn; thép cuộn CB240 được giữ ở mức 13,91 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing tại miền Bắc đồng loạt giảm 200.000 đồng/tấn với cả thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300, xuống mức lần lượt là 14,01 và 14,16 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu Thép Việt Mỹ giảm tới 510.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240, về mức 13,85 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 250.000 đồng/tấn, hiện có giá 14,01 triệu đồng/tấn.

Tại miền Trung, Thép Việt Mỹ giảm 350.000 đồng/tấn đối với dòng thép cuộn CB240, xuống mức giá 14,06 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300, giảm 540.000 đồng/tấn, về mức giá 14,11 triệu đồng/tấn.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nguyên nhân giá thép trong nước giảm mạnh là theo xu hướng chung của giá thép thế giới. Hơn nữa, do giá các loại nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất thép đã hạ nhiệt.

Tại thị trường TP.HCM, giá thép cũng giảm khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2022. Ông Trần Đình Sơn, chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại quận Tân Bình, cho biết, năm 2022, thép phi 10 (đường kính 10 mm) có giá 120.000 đồng/cây thì nay còn 103.000 đồng/cây. Thép phi 12 giá 192.000 đồng/cây thì nay còn 164.000 đồng/cây. Thép phi 14 giá 263.000 đồng/cây, nay giảm còn 225.000 đồng/cây.

Giá sắt thép xây dựng tại TP.HCM hạ nhiệt so với cùng kỳ năm 2022.

"Đối với những loại thép có đường kính lớn hơn như phi 20, phi 22, phi 25 thì giá giảm từ 70.000 - 130.000 đồng/cây. Đây là mức giảm rất hấp dẫn dành cho doanh nghiệp, hộ gia đình sử dụng vật liệu sắt thép để thi công trong giai đoạn này", ông Sơn nói.

Trong khi giá thép xây dựng đã hạ nhiệt thì giá cát, đá vẫn ở mức cao, thậm chí tăng 80.000 - 140.000 đồng/m3 so với năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3) cho biết, giá đá 1x2 là 460.000 đồng/m3, tăng 140.000 đồng/m3. Giá đá 4x6 là 430.000 đồng/m3, tăng 100.000 đồng/m3. Giá cát xây tô là 410.000 đồng/m3, tăng 80.000 đồng/m3, cát bê tông là 410.000 đồng/m3, tăng 140.000 đồng/m3.

“Cát và đá là những mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong thời gian qua do việc khai thác gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, giá gạch ống thì vẫn ở mức 1.400 - 1.500 đồng/viên, xi măng 100.000 đồng/bao, không chênh lệch nhiều so với năm 2022”, ông Hùng nói.

Giá cát, đá xây dựng tại TP.HCM tăng mạnh. (Ảnh: Đ.V)

Công trình ít ỏi, vật liệu xây dựng 'ế ẩm'

Tuy giá sắt thép giảm mạnh nhưng theo nhiều cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, việc buôn bán không vì thế khởi sắc, do nhu cầu ít ỏi.

Ông Nguyễn Tâm, chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng tại Yên Xá (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, doanh thu của cửa hàng này chủ yếu đến từ thép ống, nhôm, inox các loại. Hiện tại dù giá các mặt hàng giảm sâu nhưng doanh số cửa hàng lại giảm.

"Chúng tôi liên kết với một số đơn vị thiết kế thi công, họ chuyên decor (trang trí) các hàng quán như quán cà phê, quán đồ uống, đồ ăn...nhà hàng, Gần đây họ báo rằng thời điểm hiện tại, ít khách hàng đầu tư vào các công trình mới, vì thế doanh thu của cửa hàng bị ảnh hưởng theo. Hy vọng rằng qua tháng 7 âm lịch, mọi chuyện sẽ tốt lên", ông Tâm nói.

Tốc độ buôn bán sắt thép xây dựng đang diễn ra một cách chậm chạp.

Ông Trần Đình Trọng, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Tâm An (Hà Nội) cũng cho biết, dù giá thép giảm giúp công ty xây dựng tiết kiệm được phần nào chi phí đầu vào thế nhưng việc làm ăn vẫn rất khó khăn bởi đơn hàng không có, ít công trình được xây dựng mới. “Thà giá nguyên vật liệu đắt mà đắt khách thì làm ăn còn được, chứ nguyên liệu giảm mà kinh doanh còn buồn hơn thì thà đừng giảm còn hơn", ông Trọng nói.

Ông Vũ Huy Hân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và công nghệ Hoàng Phát thông tin, thời điểm hiện tại, lượng công việc liên quan đến thi công xây dựng đã giảm xuống rõ rệt khiến doanh nghiệp hoạt động ảm đạm hơn trước. “Đây vừa là hệ quả, vừa là nguyên nhân khiến giá các loại nguyên vật liệu xây dựng giảm", ông Hân nói.

Theo một số công ty xây dựng, giá cát sỏi xây dựng không giảm và cũng đang chung nhịp kinh doạnh chậm như sắt, thép.

Ông Hân phân tích thêm: “Giá vật liệu xây dựng giảm một phần do nhu cầu xây dựng giảm khiến nhu cầu mua sắt, thép…thấp. Có thể là do tâm lý khách ngại thi công vào tháng 7 âm lịch. Tình hình này khiến doanh nghiệp phải giảm giá vật liệu xây dựng để thúc đẩy doanh số”.

Ông Hân dự báo, giá vật liệu xây dựng có thể nhanh chóng tăng trở lại từ tháng 8 và vào dịp cuối năm.

Trong khi đó, ông Trần Đình Sơn tính toán, nếu một ngôi nhà phố có diện tích sàn khoảng 170 m2 được xây dựng trong thời điểm này sẽ tiết kiệm được khoảng 15 - 20 triệu đồng tiền sắt thép so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, sức mua của người dân đang giảm 50% so với năm ngoái do kinh tế khó khăn.

Bà Hoàng Thu, đại diện một cửa hàng vật liệu xây dựng tại quận 11 chia sẻ, trong tháng 6/2023, cửa hàng này chỉ cung cấp vật liệu cho 4 công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn quận. Lượng sắt thép bán ra chỉ bằng 30% so với năm trước. Giá sắt thép trong cửa hàng dù giảm tương đối sâu nhưng khách mua rất "nhỏ giọt".

"Những loại thép phi nhỏ giảm từ 25.000 - 40.000 đồng/cây, thép phi lớn giảm hơn 100.000 đồng/cây nhưng cũng rất kén khách mua. Các công trình xây dựng ít hơn trước, người dân cũng không xây nhà, không sửa nhà nên các cửa hàng vật liệu xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn. Doanh thu cửa hàng chỉ đủ trả tiền thuê mặt bằng và lương cho nhân viên", bà Thu nói.

Công Hiếu - Đại Việt