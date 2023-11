Gia thế, học vấn của người đẹp tài sắc vẹn toàn lên xe hoa với Văn Hậu hôm nay

(VTC News) -

Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến nhờ gương mặt khả ái, thân hình gợi cảm cùng chiều cao 1,67 m. Năm 2020, cô được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Việt Nam. Dù chỉ dừng bước ở tốp 10, Hải My vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Học vấn ấn tượng

Hải My vừa tốt nghiệp sau khi bảo vệ khóa luận hệ chính quy tại trường Đại học Luật Hà Nội. Về trình độ ngoại ngữ, vợ của Đoàn Văn Hậu có thể nói được tiếng Trung và có chứng chỉ IELTS 7.0, không phải số điểm cao nổi trội nhưng cũng là mức không dễ đạt được.

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 2001 còn có năng khiếu về nghệ thuật. Cô nàng biết hát, múa, vẽ và đàn piano. Trong mắt thầy cô, bạn bè và gia đình, Hải My luôn mang hình ảnh của một “con ngoan, trò giỏi”.

Doãn Hải My là nàng WAG (vợ/bạn gái cầu thủ) "con nhà người ta" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau khi hoàn thành chương trình học, Hải My từng tiết lộ muốn học lên cao hơn để trở thành một Luật sư. Ngoài ra, cô cũng hứng thú với tiếng Nhật và tiếng Pháp. Sau khi giành top 10 Hoa hậu Việt Nam, Hải My từng nhận nhiều lời mời tham gia showbiz, nhưng cô đã từ chối để dành sự ưu tiên cho việc học.

Tiểu thư Hà Thành sang chảnh

Vợ của Đoàn Văn Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện ở Hà Nội. Bố mẹ của Hải My đều là doanh nhân và sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar ở vị trí đắc địa tại thủ đô. Bản thân Doãn Hải My cũng thừa hưởng năng khiếu kinh doanh từ bố mẹ. Cô cũng đang điều hành một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới.

Doãn Hải My hợp với nhiều phong cách thời trang.

Doãn Hải My khá kín tiếng về gia đình. Cô chỉ chia sẻ về cuộc sống riêng trong thời gian tham gia thi hoa hậu: "Tôi rất tự hào và hạnh phúc về gia đình. Tôi may mắn được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhất để học tập, rèn luyện bản thân. Bố mẹ cũng ủng hộ mọi quyết định của tôi và trở thành chỗ dựa, đưa ra lời khuyên khi cần”.

Ấy vậy mà trong chuyện tình với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My lại chẳng có chút nào là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ. Đoàn Văn Hậu từng tiết lộ trong một chương trình phỏng vấn rằng Hải My là "mẫu bạn gái lý tưởng", hiểu về cuộc sống cả trong và ngoài sân cỏ của anh. Một trong những nét tính cách khiến Văn Hậu "ưng" Hải My là việc cô chẳng ngần ngại phụ việc khi gia đình bạn trai làm cỗ ở quê.

Ngày mai (11/11), Doãn Hải My sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Sau khi sang Singapore khám chấn thương, Văn Hậu kịp trở về để làm lễ thành hôn.

Sau đó, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội lại sang Singapore điều trị chấn thương. Văn Hậu dự kiến trở lại thi đấu vào đầu năm 2024.