Giá tăng chóng mặt: Vừa ra đến chợ đã hết sạch tiền

(VTC News) -

Chị Nguyễn Thị Hoa, 33 tuổi (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Cái gì cũng lên giá, nhưng đây là tính huống mà tôi không ngờ đến, hết sạch 300.000 ngàn đồng khi mới chỉ ghé qua hàng thịt bò và hàng rau”.

Vừa ra đến chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), chị Hoa mua 1kg dưa chuột về ăn cho mát. Ngay bên cạnh hàng bán dưa chuột là hàng thịt bò, thấy thịt bò ngon quá nên chị mua một miếng mà tiểu thương pha sẵn, sau khi cân xong, tiểu thương báo giá miếng thịt bò đó 280.000, vậy là vừa hết 300.000 đồng chị mang đi chợ.

Nhiều người dân cho biết chưa đi đến chợ họ đã tiêu hết tiền.

“280.000 còn chưa được 1kg. Tôi hết sạch tiền, thậm chí còn không mua nổi thêm quả ớt, rồi thì gừng tỏi nữa!”, chị Hoa than thở.

Chị Hà Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) thì nói rằng: “Tôi cảm giác đồng tiền bây giờ mất giá lắm. Trước đây cầm 100.000 đi trợ thoải mái mua đồ ăn cho cả gia đình trong một ngày. Còn vừa sáng nay tôi đi chợ. 100.000 đồng mua được đúng một quả bí xanh và nửa kg thịt lợn, còn chưa kịp mua hành, mùi gì đã hết tiền”.

Theo khảo sát, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang ở mức cao. Ở chợ Quan Nhân (Thanh Xuân, Hà Nội), bí xanh giá 25.000 đồng/kg, thịt nạc vai 100.000 đồng kg. Như vậy, 100.000 đồng của chị Thanh chỉ mua được 1 quả bí xanh (khoảng 2kg) và nửa kg thịt nạc vai heo.

Tại chợ Thành Công (quận Đống Đa), giá thịt heo đang neo ở mức cao 90.000 - 130.000 đồng/kg, đắt nhất là sườn non giá 145.000 - 150.000 đồng/kg. Thịt gà công nghiệp khoảng 55.000 - 80.000 đồng/kg. Các loại rau xanh vẫn đang phổ biến ở mức 18.000 - 25.000 đồng/kg. Chẳng hạn như rau bắp cải đang có giá khoảng 20.000 đồng/kg, đắt hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với hồi đầu năm.

Một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Thông thường thịt bò vẫn là loại thực phẩm giữ mức giá cao top đầu trong chợ. Với giá trung bình là gấp đôi thịt heo. Người tiêu dùng cũng ít ăn thịt bò hơn so với thịt heo và các loại thịt khác. Do đó phản thịt bò thường rất nhỏ bé so với phản thịt heo".

Rau xanh, thịt, cá... đều tăng giá mạnh so với đầu năm.

Tiểu thương này cho biết, giá thịt bò hiện đang cao hơn khoảng 20% so với thời điểm Tết Nguyên đán. Vì giá cao nên người dân cũng ít ăn thịt bò hơn trước.

“Trước đây mỗi ngày tôi bán khoảng 20kg thịt bò các loại, thì bây giờ chỉ dám nhập khoảng 12-15kg. Giá cao hơn, bán được ít hơn thì lãi ít hơn. Nói chung là khó khăn lắm!”, tiểu thương than thở.