Giá sách giáo khoa lớp 2 và 6 tăng gấp 3 lần: Gánh nặng lên vai phụ huynh nghèo

(VTC News) -

Bắt đầu từ năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng với lớp 2 và lớp 6. Chương trình mới được Bộ GD&ĐT giới thiệu theo hướng hiện đại, tinh gọn, đảm bảo chất lượng.

Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá một bộ sách giáo khoa lớp 2 mới sẽ cao gấp 3 lần so với bộ sách hiện hành. Bộ sách lớp 6 mới cũng có giá cao gấp 3,56 lần. Việc tăng giá này khiến nhiều chuyên gia, giáo viên và phụ huynh thắc mắc, giá tăng có đồng nghĩa chất lượng sách, chất lượng giảng dạy cải thiện hơn không.

Ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho biết, sách giáo khoa là mặt hàng đặc biệt quan trọng nên phải đảm bảo nhiệm vụ cơ bản là biên soạn, in ấn phục vụ cho việc học tập của thế hệ trẻ.

Do vậy việc tăng giá sách giáo khoa một cách bất thường phải có ý kiến của Quốc hội hoặc Bộ Tài chính, không được tùy tiện tăng giá. Bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 tăng giá.

PGS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng việc tăng giá sách giáo khoa sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu phụ huynh và học sinh. Mặc dù một bộ sách giáo khoa chỉ tăng vài trăm nghìn đồng nhưng nhân lên cả triệu bộ sách sẽ ra con số rất lớn. Quan trọng hơn việc tăng giá sách có giúp tăng chất lượng sách, chất lượng giảng dạy hay không còn là dấu hỏi.

Thầy Nguyễn Văn Thành, hiệu trưởng tại Yên Bái cho biết, giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 tăng gấp 2 đến 3 lần so với bộ sách cũ sẽ tạo áp lực cho nhiều gia đình, đặc biệt là phụ huynh hoàn cảnh khó khăn. Hiện các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có Yên Bái, học sinh nghèo đang được Nhà nước hỗ trợ tiền mua sách giáo khoa theo Nghị định 86.

Sách mới tăng giá ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách này, buộc Nhà nước phải tính toán lại khoản tiền hỗ trợ cho các em. Đối với những em không được hỗ trợ mua sách phụ huynh phải bỏ tiền túi để sắm sửa.

“Tại huyện Trạm Tấu, nhiều gia đình không có nổi vài trăm nghìn đồng/tháng. Do vậy việc con cái đi học là rất áp lực. Ngoài ra những phần bài tập học sinh viết vào sách giáo khoa nên không thể tận dụng lại cho những năm sau, buộc phụ huynh phải mua sách mới”, thầy Thành nói.

Giá sách giáo khoá lớp 2 cụ thể từng cuốn:

Cô giáo T.T.H (Hà Nội), nhiều năm giảng dạy lớp 2 cho biết, giá sách giáo khoa tăng nhưng không đồng nghĩa với chất lượng sách, chất lượng học tập được cải thiện. Theo đánh giá của cô H, nội dung sách giáo khoa mới, giấy in, mực in không có nhiều cải tiến so với bộ sách cũ. Do vậy việc giá sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 tăng cao như hiện nay chưa thực sự hợp lý.

“Chương trình giáo dục phổ thông mới đang theo hướng tinh giản, hiện đại. Nội dung trong sách được lược bớt so với sách giáo khoa cũ. Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng giải thích việc biến mất 2 bộ sách giáo khoa lớp 2 nhằm phục vụ tốt nhất cho người học. Thế nhưng giá sách giáo khoa chẳng những không giảm mà lại tăng có phải là một điều khá vô lý”, cô H thắc mắc.