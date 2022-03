Giả mạo tài khoản mạng xã hội của lãnh đạo TP Hội An để lừa đảo

(VTC News) -

Sáng 24/3, trả lời VTC News, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa yêu cầu Công an TP Hội An khẩn trương điều tra, làm rõ việc đối tượng giả mạo tài khoản Zalo của ông để kết bạn với các tài khoản Zalo khác nhằm mục đích lừa đảo.

Tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo TP Hội An bị đối tượng giả mạo để lừa đảo. (Ảnh: B.Đ)

Theo ông Ánh, đối tượng truy cập vào trang cá nhân (tài khoản thật) của ông và một lãnh đạo UBND TP Hội An để lấy thông tin, hình ảnh cá nhân rồi tạo tài khoản Facebook, Zalo giả. Sau đó, đối tượng kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè của lãnh đạo TP Hội An (chủ yếu trong nội bộ cơ quan).

Từ đây, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với những người vừa kết bạn để mượn số tiền lớn hoặc chuyển tiền để phục vụ công tác của cơ quan. Số tiền này thường được yêu cầu gửi vào số tài khoản ngân hàng của người khác hoặc số tài khoản có họ tên tương tự với lãnh đạo.

Công an TP Hội An khuyến cáo mọi người nâng cao cảnh giác, không mắc lừa đối tượng lừa đảo này.