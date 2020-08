Giá lợn hơi lao dốc mạnh, người chăn nuôi chịu lỗ hàng triệu đồng/con

Tại Chợ Gia súc, gia cầm Hà Nam - một trong những điểm buôn bán, trung chuyển lợn hơi lớn nhất miền Bắc - mấy phiên gần đây giá lợn hơi giảm liên tục. Hiện giá lợn hơi chỉ còn khoảng 75.000 đồng/kg, giảm 1/4 so với thời kỳ đạt đỉnh 100.000 đồng/kg cách đây gần 2 tháng.

Theo thông tin của ông Nguyễn Xuân Lộc - Phó Trưởng ban Quản lý Chợ Gia súc, gia cầm Hà Nam, giá lợn hơi đang giảm mạnh nhưng giao dịch mua – bán vẫn diễn ra bình thường, chỉ có người chăn nuôi là buồn rầu vì họ đang thua lỗ.

“Thương lái thì theo giá chợ nên dù giá lợn hơi lên hay xuống họ cũng đều có lãi vì mua bán sang tay, nhưng các hộ dân chăn nuôi thì vừa tái đàn xong đã thiệt hại nặng do giá lợn lao dốc”, ông Lộc nói.

Giao dịch mua - bán lợn tại Chợ Gia súc, gia cầm Hà Nam.

Anh Thăng – một trong những hộ chăn nuôi quy mô lớn ở xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho hay, gia đình anh vừa bán tháo mấy trăm con lợn vì giá đang xuống mạnh, nếu cứ tiếp tục “ủ” thì càng thua lỗ nặng.

Giá lợn giống mua vào ở thời điểm khan hiếm nguồn cung nên rất đắt, chăn nuôi vất vả mấy tháng trời với hy vọng gỡ gạc lại sau “bão giá” và dịch tả lợn châu Phi nhưng nay hy vọng tan biến vì giá lợn hơi thấp quá, xuống sâu dưới mức hòa vốn 80.000 đồng/kg. Tính ra, với giá lợn ở thời điểm hiện tại, mỗi con lợn tầm 120 – 150kg, người nuôi chịu lỗ đến cả triệu đồng, anh Thăng chia sẻ.

Chị Hanh, một hộ chăn nuôi khác ở xã Ngọc Lũ – nơi được coi là một trong những “thủ phủ” chăn nuôi lớn nhất miền Bắc cho biết, gia đình chị “treo chuồng” gần 2 năm liền vì không dám nuôi, cũng không còn tiền để nuôi sau đợt khủng hoảng giá thấp năm 2017 và ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Nhưng khi thấy giá lợn lên cao, sau Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình chị mạnh dạn vay vốn để tái đàn. Hồi đầu năm nay nhà chị mua gần 200 con lợn giống về chăm, thấy giá lên cao trên 90.000 đồng hồi tháng 7 chị Hạnh mừng lắm vì lợn sắp đủ điều kiện xuất chuồng.

“Vậy mà, đúng thời điểm lợn to, thương lái đến mua cách đây vài tuần tôi không bán vì thấy chưa được giá mà lợn thì vẫn đang tăng cân nhiều. Tôi định chờ thêm vài phiên để giá lên cao trở lại như cũ thì mới bán, ai ngờ càng chờ giá càng lao dốc. Mấy trăm con lợn to, ăn nhiều mà tăng cân ít do đã quá lứa nên tôi không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, đành xót xa cho xuất chuồng, chịu thua lỗ cả trăm triệu đồng”, chị Hanh buồn bã tâm sự.

Trên thị trường lợn hơi, hôm 24/8, giá lợn tại cả 3 miền trong cả nước đều theo xu hướng giảm. Ở miền Bắc, giá lợn hơi tại chợ gia súc, gia cầm Hà Nam dao động trong khoảng 75.000 - 84.000 đồng/kg. Tại khu vực miền Nam giá lợn hơi ghi nhận mức giá từ 80.000 - 87.000 đồng/kg. Giá lợn hơi ở miền Trung, thương lái thu mua lợn hơi với giá khoảng 79.000 - 87.000 đồng/kg.

Mới đây, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã làm việc với một số địa phương về công tác kiểm soát dịch bệnh và tái đàn lợn theo hướng bền vững.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiế cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp, người chăn nuôi và các địa phương thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp từ tái đàn, tăng đàn, nhập thịt đến nhập lợn sống từ Thái Lan, nhờ đó giá thịt lợn đã hạ nhiệt, hiện đã giảm về xung quanh mức 80.000 đồng/kg lợn hơi.

Tuy nhiên, giải pháp căn cơ, bền vững nhất vẫn phải là tái đàn ổn định, bền vững, có kiểm soát như chúng ta đã và đang làm. Vì chỉ tạo ra nguồn cung thịt lợn tại chỗ mới có thể cân đối cung cầu thịt lợn, không thể trông chờ vào nhập khẩu khi mà dịch tả lợn dhâu Phi đã càn quét và gây thiệt hại quá lớn cho đàn lợn ở khắp các nước, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ.