Gia Lai: Đi chăn bò, hai phụ nữ bị nước cuốn

(VTC News) -

Tối 10/11, lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết đã tìm thấy thi thể 2 phụ nữ bị nước cuốn trôi khi băng qua sông để chăn bò.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 10/11, chị S.H'.Y (28 tuổi) và chị S.H.N (cùng trú thôn Plei Gok, xã Ia Piar) băng qua sông Ayun thuộc địa phận thôn Plei Gok, xã Ia Piar để chăn bò nhưng do nước sâu và chảy xiết nên bị cuốn trôi.

Người dân đến hiện trường chờ đợi tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sâu và chảy xiết nên quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 14h30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân S.H.Y và lúc 18h mới tìm thấy nạn nhân S.H.N.

Được biết, chị S.H.Y nuôi 2 con nhỏ, chị S.H.N có 1 con mới 6 tháng tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn.