Gia Lai: Cách ly một gia đình do tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

Tối 8/8, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, ngành y tế tỉnh này vừa thực hiện cách ly đối với một gia đình có người tiếp xúc trực tiếp với ca dương tính SARS-CoV-2.

“Sau khi tiếp nhận có trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, thuộc diện F1, chúng tôi đã chỉ đạo để cách ly và đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, hiện chưa có kết quả. Đây là gia đình có người tiếp xúc với bố ruột mắc COVID-19 ở Đà Nẵng”, ông Hải nói.

Theo đó, người phải thực hiện cách ly tại trung tâm y tế là anh Đ.Đ.C (SN 1981, trú tổ 4, phường Tây Sơn, TP Pleiku), còn chị B.T.L (SN 1980, vợ anh C.) và 2 con Đ.H.D (SN 2009) và Đ.H.K (SN 2013) cách ly tại nhà.

Lực lượng y tế Gia Lai đo thân nhiệt hành khách trên các tuyến quốc lộ.

Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, ngày 24/7, anh C. từ Gia Lai đi đến Đà Nẵng. Chiều 25/7, anh C. chở bố ruột của mình đến Bệnh viện Đà Nẵng để chạy thận nhân tạo. Tối cùng ngày, anh C. đi trên chuyến xe lúc 19h30 của nhà xe Đức Đạt, tài 1 để về lại Gia Lai.

Đến ngày 7/8, sau khi nghe tin bố ruột có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, anh C. lập tức tới cơ quan y tế để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đang trong thời gian chờ kết quả.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng cho biết, liên quan đến trường hợp anh Văn Thanh S. (SN 1993, trú tại thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đắk Pơ) mà dư luận vẫn đồn thổi mắc COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19. Anh S. chỉ mắc sốt xuất huyết, test dương tính với Dengue.

Ngoài ra, Sở Y tế Gia Lai cũng chỉ đạo Trung tâm y tế huyện Đăk Pơ kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến việc chụp hình bệnh án của bệnh nhân S. gửi lên mạng.

Việc chụp hình bệnh án là sai quy định của nghành Y tế. Những hình ảnh về bệnh án của anh S. được lan truyền, chia sẻ thông tin trên mạng không đúng, gây hiểu nhầm, làm hoang mang dư luận.