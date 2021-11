Giá iPhone 13 xách tay giảm tới hơn 10 triệu đồng sau 2 tháng

iPhone 13 xách tay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ cuối tháng 9 với mức giá cao ngất ngưởng. Thời điểm đó, iPhone 13 Pro Max 256 GB và 512 GB có giá bán lần lượt là 51,5 triệu đồng và 58,5 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max phiên bản 128 GB màu xám có giá 46,5 triệu đồng; iPhone 13 và iPhone 13 Pro có giá lần lượt 36,5 triệu đồng và 41,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Sau vài ngày, giá một số phiên bản của iPhone 13 xách tay bắt đầu giảm, và giảm liên tục từ đó.

Đặc biệt, từ ngày 22/10, khi iPhone 13 series chính hãng đồng loạt được mở bán tại Việt Nam, giá iPhone 13 xách tay lại càng giảm sâu để cạnh tranh với hàng chính hãng.

Đến nay, sau hai tháng được bán tại Việt Nam, giá iPhone 13 xách tay đã được nhiều cửa hàng kinh doanh điện thoại điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, iPhone 13 hiện có giá 21,9 triệu đồng, giảm đến hơn 10 triệu đồng; hai phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max xách tay có giá là 32,5 triệu đồng và 34,9 triệu đồng, giảm khoảng 8-10 triệu đồng so với thời gian đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Thị trường iPhone xách tay năm nay ảm đạm hơn mọi năm ((Ảnh: Gia Đình và Xã Hội)

Một số chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại cho biết, giá iPhone 13 xách tay hiện gần như chạm đáy do giảm liên tục trong hai tháng qua. So với thời điểm sốt nhất, giá của một số phiên bản iPhone 13 xách tay "bốc hơi" cả chục triệu đồng. Riêng đối với phiên bản iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, giá vẫn ổn định do liên tục khan hàng.

Theo đánh giá từ các chuyên gia, thị trường iPhone xách tay năm nay kém sôi động hơn hẳn. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh lý giải đó là do lượng khách hàng năm nay đặt mua giảm mạnh nên họ chỉ nhập máy với số lượng ít, nhằm hạn chế rủi ro từ việc mất giá.

Chưa kể, từ khi iPhone 13 chính hãng chính thức được mở bán, một số cửa hàng đã thông báo ngừng kinh doanh hàng xách tay. Bởi so với hàng chính hãng, giá iPhone 13 xách tay không chênh lệch nhiều. Với mức giá hiện nay, trừ đi các chi phí, người buôn iPhone 13 xách tay gần như không có lãi.

Nhiều người cũng chuyển sang chọn iPhone 13 chính hãng để được hưởng các ưu đãi, khuyến mại. Do đó, hàng xách tay bị "thất sủng".

Nhận định về lý do vì sao iPhone 13 xách tay năm nay kém thu hút, các chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại cho rằng, mọi năm, iPhone xách tay thường về muộn hơn hàng chính hãng khoảng 2 tháng. Vì vậy, những vị khách thích đập hộp điện thoại sớm nhất sẽ săn đón những chiếc iPhone xách tay đời đầu. Song, năm nay, iPhone 13 chính hãng được mở bán tại Việt Nam sớm hơn một tháng nên iPhone xách tay không còn được săn đón.

Thêm nữa, giá của iPhone 13 khá ổn định lại có nhiều ưu đãi. Do đó, iPhone 13 xách tay buộc phải giảm giá để cạnh tranh với hàng chính hãng.

Tác động của dịch COVID-19, lượng iPhone 13 xách tay về nước còn gặp khó khăn trong khâu vận chuyển. Thời gian đầu, nhu cầu của thị trường lớn nhưng nguồn hàng lại không nhiều, khiến doanh số bán hàng bị ảnh hưởng.

Ngay cả iPhone 13 chính hãng, do sức mua thấp, nên giá cũng giảm mạnh, khoảng 1-5 triệu đồng so với 1 tháng trước.

Đơn cử, mẫu iPhone 13 mini 128 GB giảm 1,8 triệu đồng, còn 18,7 triệu đồng; iPhone 13 Pro bản 1 TB giá 41 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng; iPhone 13 256 GB chính hãng giảm 1,5 triệu đồng, còn 25,49 triệu đồng; iPhone 13 512 GB chính hãng còn 28.990.000 đồng, giảm 5 triệu đồng; iPhone 13 mini 256GB chính hãng giảm 4 triệu đồng, còn 20,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max 1TB chính hãng giảm 2 triệu đồng, còn 47,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro 1TB chính hãng giảm 3,4 triệu đồng còn 39,59 triệu đồng.