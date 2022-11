Giá heo hơi hôm nay 30/11: Biến động trái chiều

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc biến động không nhiều

Theo ghi nhận, thị trường heo hơi miền Bắc không có nhiều biến động mới về giá.

Ngoại trừ tỉnh Bắc Giang điều chỉnh giá thu mua tăng 1.000 đồng/kg lên mức 54.000 đồng/kg, ngang giá với tỉnh Phú Thọ, các địa phương còn lại đều chững giá.

Trong đó, thương lái tại tỉnh Hưng Yên tiếp tục thu mua heo hơi ở mức giá 56.000 đồng/kg - cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành còn lại ghi nhận giá thu mua không đổi, ổn định trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức giảm sâu nhất 5.000 đồng kg.

Địa Phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 54.000 Tăng 1.000 Nam Định 52.000 Không tăng, không giảm Thái Nguyên 55.000 - Thái Bình 55.000 - Hà Nội 53.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên biến động 1.000 - 5.000 đồng/kg

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giao dịch heo hơi là 53.000 đồng/kg - ngang với tỉnh Ninh Thuận sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, 53.000 đồng/kg là giá thu mua heo hơi được ghi nhận tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, heo hơi tại tỉnh Bình Thuận được thu mua với giá 51.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực, sau khi giảm 5.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên nằm trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bình Thuận 51.000 Giảm 5.000 Lâm Đồng 53.000 Tăng 1.000 Nghệ An 53.000 Giảm 1.000 Hà Tĩnh 53.000 Giảm 1.000 Thừa Thiên Huế 54.000 Không tăng, không giảm

Giá heo hơi tại miền Nam tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg

Theo ghi nhận tại khu vực miền Nam, giá heo hơi được điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, hai tỉnh Hậu Giang và Trà Vinh ghi nhận có cùng mức giao dịch là 54.000 đồng/kg - ngang với Đồng Nai và Tây Ninh, sau khi lần lượt tăng 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg.

Giá thu mua heo hơi thấp nhất khu vực tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang, ở mức 51.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh, thành khác, heo hơi được thu mua với giá không đổi, dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam duy trì trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Trà Vinh 54.000 Tăng 2.000 Hậu Giang 54.000 Tăng 1.000 TP Hồ Chí Minh 53.000 Không tăng, không giảm Vũng Tàu 52.000 - Cần Thơ 53.000 -

Doanh nghiệp chăn nuôi có thể phục hồi trong năm 2023?

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp chăn nuôi năm 2023 phục hồi tích cực nhờ giá heo hơi duy trì ở mức cao quanh vùng 60.000-70.000 đồng/kg.

Theo BSC, động lực giá heo hơi tăng đến từ nguồn cung dự kiến vẫn bị thắt chặt do áp lực từ chi phí đầu vào, dịch bệnh và độ trễ hoạt động tái đàn của hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong khi các doanh nghiệp đối mặt với những thách thức về vấn đề môi trường và xin cấp phép chăn nuôi mới.

Dự báo doanh nghiệp chăn nuôi có thể phục hồi trong năm 2023.

Nhu cầu tiêu thụ heo hơi kỳ vọng tăng trưởng ổn định và việc kì vọng Trung Quốc tái mở cửa cũng hỗ trợ tích cực giá heo hơi nội địa trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, chi phí nguyên vật liệu thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển có xu hướng hạ nhiệt sau cao trào bất ổn địa chính chính trị trong 6 tháng cuối năm 2022, mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp chủ động chuỗi giá trị.

Tuy nhiên, BSC cũng lưu ý rủi ro về tỷ giá tác động đến hoạt động nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và xu hướng lãi suất tăng có thể ảnh hưởng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Giá heo hơi trong nước bật tăng từ đầu tháng 7 do vấn đề về nguồn cung và ảnh hưởng của hiệu ứng “domino” từ giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc.

Giá heo hơi trung bình trong quý III tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ nhu cầu tiêu thụ thịt hơi tiếp tục tăng trưởng và nguồn cung thực tế suy giảm do áp lực từ chi phí thức ăn chăn nuôi trong 9 tháng vẫn tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, dịch tả heo Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp ở 20 địa phương…khiến các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ (chiếm 70% nguồn cung thịt nội địa) gặp khó khăn trong việc tái đàn.