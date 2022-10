Giá heo hơi hôm nay 27/10: Giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm sâu nhất 3.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đi ngang và dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Thái Bình và Hà Nội ghi nhận mức giảm cao nhất khu vực là 3.000 đồng/kg, hiện cùng ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Tuyên Quang, giá thương lái thu mua heo hơi giảm 2.000 đồng/kg còn 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang lần lượt là 56.000 đồng/kg, 57.000 đồng/kg, 58.000 đồng/kg và 59.000 đồng/kg, cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục ổn định trong ngày đầu tuần, dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg về mức 56.000 đồng/kg.

Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng hạ nhẹ một giá, hiện dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Lắk có giá heo hơi thấp nhất khu vực, ở mức 54.000 đồng/kg. Các tỉnh khác có giá đứng yên trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm nhẹ

Giá heo hơi khu vực miền Nam hiện dao động trong khoảng 52.000 - 58.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Hậu Giang và Đồng Nai điều chỉnh giá thu mua xuống lần lượt là 54.000 đồng/kg và 57.000 đồng/kg.

Sóc Trăng có giá giao dịch thấp nhất khu vực chỉ 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, TP.HCM có giá cao nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Heo hơi tại các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Long An, An Giang và Cà Mau có cùng mức giá là 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại ghi nhận giá trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Nam.

Thời gian qua, giá heo hơi biến động giảm nhưng giá thức ăn chăn nuôi và giá vật tư đầu vào của ngành chăn nuôi vẫn không có sự thuyên giảm. Mặt khác, biến động giá USD tăng cũng góp phần tác động vào giá thức ăn chăn nuôi khó có thể giảm. Những điều này khiến cho người chăn nuôi có thể sẽ gặp rủi ro, thua lỗ nếu tái đàn để phục vụ Tết Nguyên đán mà không tính toán kỹ.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện giá heo hơi bán tại các trại chăn nuôi dao động từ 55.000 - 58.000 đồng/kg, giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tuần trước đó. Với chi phí đầu vào hiện nay, giá thành sản xuất 1kg heo hơi tăng lên mức 55.000 đồng/kg, nếu đàn heo tăng trưởng không tốt hoặc hao hụt vì dịch bệnh cao thì giá thành có thể đội lên trên 60.000 đồng/kg. Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nông hộ đang “gồng mình” gánh lỗ.

Thêm vào đó, kể từ ngày 6/10/2022, hồ sơ kiểm dịch đối với heo vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh với mục đích làm giống, giết mổ phải có thêm kết quả xét nghiệm đối với bệnh dịch tả heo châu Phi. Kết quả xét nghiệm được gửi kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch. Người chăn nuôi e ngại đây sẽ là một khoản chi góp phần tăng thêm chi phí sản xuất trong chăn nuôi heo.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, đến nay, địa phương đã phát hiện 10 ổ dịch tả heo châu Phi tại 3 xã thuộc các huyện Cầu Kè, Trà Cú, với 300 con lợn bị tiêu hủy, trọng lượng gần 19 tấn.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều vùng miềm giảm mạnh.

Sáng 25/10, tại Bình Phước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu, theo báo Bình Phước.

Theo báo cáo của Cục Thú y, lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã xây dựng được 2.394 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố. Hiện nay, cả nước có 2.210 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố với 4.125 lượt chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với 20 bệnh, trong đó, có 2.386 lượt chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Cục Thú y trong kiểm soát dịch bệnh nói chung và xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu nói riêng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cũng nhấn mạnh đến chăn nuôi an toàn sinh học và xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu là biện pháp phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa để hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học.

Thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg tại nhiều khu vực. Hiện tại, giá dao động trong khoảng 52.000 - 60.000 đồng/kg.