Giá heo hơi hôm nay 21/10: Giá heo hơi miền Nam biến động mạnh

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang

Giá heo hơi tiếp tục đi ngang tại các tỉnh phía Bắc, dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Ninh Bình giá heo hơi duy trì ở mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Trong khi đó, thương lái thu mua heo hơi ổn định ở mức 59.000 đồng/kg tại Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam và Vĩnh Phúc.

Còn tại các tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang, giá bán heo hơi đạt mốc 60.000 đồng/kg.

Hưng Yên hiện vẫn đang giao dịch heo hơi với giá 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên không biến động

Tại thị trường miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi không ghi nhận biến động mới, dao động trong khoảng 55.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, giá heo hơi lần lượt ở mức 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đắk Lắk, giá heo hơi hiện đang ở cùng mức 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác có giá ổn định trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam biến động không đồng nhất

Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận biến động không đồng nhất trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/kg... Theo đó, heo hơi được thương lái thu mua tại Tiền Giang tăng 2.000 đồng/kg, đạt 56.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại Trà Vinh và Sóc Trăng, giá heo hơi giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt về mức 54.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Tại Cà Mau, heo hơi có giá giảm 2.000 đồng/kg về mức 57.000 đồng/kg.

Giá bán heo hơi tại Bến Tre điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg về mức 56.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Nam.

Tại tỉnh Bình Dương, một trong những nội dung được nhắc đến nhiều lần trong các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh là việc chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian sắp tới.

Ngành chăn nuôi của tỉnh Bình Dương đã duy trì phát triển ổn định, cơ cấu ngành chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi quy mô nông hộ sang quy mô trang trại ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh có khoảng 912.000 con, trong đó chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 60%; chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chiếm trên 70%.

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều tại khu vực miền Nam.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 9 tháng năm 2022 đạt 852,4 triệu USD, tăng 8,5% so với 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó riêng tháng 9/2022 đạt 71,32 triệu USD, giảm 29,5% so với tháng 8/2022 và giảm 13,2 % so với tháng 9/2021.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 9/2022 giảm 31 % so với tháng 8/2022 nhưng tăng 12,2% so với tháng 9/2021, đạt 23,92 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 9 tháng năm 2022 đạt 335,41 triệu USD, tăng mạnh 23,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 39,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 tăng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 122,71 triệu USD, chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 9/2022 giảm 18,6% so với tháng 8/2022 và giảm 15,7% so với tháng 9/2021, đạt 11,64 triệu USD.

Thị trường Hoa Kỳ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 114,52 triệu USD, tăng 60,8% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 9/2022 xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường này giảm mạnh 52,7% so với tháng 8/2022 nhưng tăng mạnh 268% so với tháng 9/2021, đạt 8,17 triệu USD.