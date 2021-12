Gia hạn vaccine Pfizer cho trẻ từ tháng 10, sao không báo sớm với phụ huynh?

(VTC News) -

Trên cơ sở kết luận của Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) ngày 10/9, thì đến ngày 30/9 tại Việt Nam, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc thông qua kéo dài hạn sử dụng với vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Đến ngày 22/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản đồng ý tăng hạn dùng của vaccine này.

Như vậy gia hạn vaccine từ tháng 10, nhưng mãi đến hôm qua ngày 30/11, khi vaccine hết hạn, nhiều người mới biết việc này. Họ bức xúc khi nhận khi biết thông tin chậm, nhất là khi đối tượng tiêm là trẻ. Vì vậy phụ huynh không đồng tình việc tiêm chủng cho con. Khi nhiều người phản ánh vaccine COVID-19 ghi trên lọ chỉ tới ngày 30/11 thì mới nhận thông tin số vaccine được gia hạn thêm 3 tháng theo đề nghị của nhà sản xuất.

Không những vậy, Cục Quản lý Dược ban hành từ 22/10, nhưng hơn một tháng sau, tới 29/11, tức là trước đúng một ngày số vaccine hết hạn, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương mới có văn bản hoả tốc gửi cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố. Trong văn bản, Viện nêu việc gia hạn 2 lô vaccine tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn, thời gian áp dụng từ ngày 22/10/2021. Văn bản ngày 29/11/2021 của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam khẳng định hạn dùng của 2 lô vaccine 124001 và 123002 là ngày 28/2/2022.

Một chuyên gia cho rằng, chính việc thông báo chậm trễ này khiến thông tin không tới được phụ huynh, học sinh, từ đó dấy lên lo ngại về chất lượng cũng như tính an toàn của những liều vaccine “gia hạn vào phút chót”. Tâm lý đó phần nào làm ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ.

Bộ Y tế sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em tại Việt Nam.

Không chỉ vậy, theo thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thì 2 lô vaccine Pfizer tới ngày 25/11 mới được phân bổ cho các địa phương trong khi hạn dùng chỉ sau đó vài ngày 30/11, nhiều người đặt câu hỏi có phải Viện đang nhập vaccine gần hết hạn không.

Một lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, trên nhãn vaccine ghi là hạn dùng tới tháng 11/2021 thì vaccine có thể sử dụng tới tháng 2/2022. Tuy nhiên, khi được hỏi vì tới tận 29/11 khi vaccine gần hết hạn (ghi trên lọ) thì Viện mới phát đi thông báo về việc gia hạn thêm 3 tháng thì vị này không trả lời.

Phóng viên VTC News đã liên hệ với một số trung tâm y tế quận đều nhận được câu trả lời là phải kiểm tra lại văn bản rồi sẽ trả lời sau. Còn Trung tâm Y tế quận Đống Đa chia sẻ "việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ 12-13 tuổi liên hệ với Sở Y tế và CDC Hà Nội để được cung cấp thông tin đầy đủ. Quận đang tạm dừng tiêm chờ chỉ đạo". Trung tâm Y tế Quận Nam Từ Liêm cho biết, họ nhận công văn về việc gia hạn hôm 29/11.

Trước đó, trong văn bản gửi Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) ngày 22/10/2021, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đồng ý việc tăng hạn sử dụng vaccine Comirnaty từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện nhiệt độ bảo quản từ - 90 độ C đến - 60 độ C. Công ty Pfizer (Việt Nam) phải chịu trách nhiệm về chất lượng với vaccine đang lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo sự thay đối này đến các đơn vị có liên quan.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tiếp tục cập nhật, cung cấp các kết quả nghiên cứu tính ổn định còn thiếu của ít nhất 3 lô tại các cơ sở sản xuất vaccine Comirnaty khác trong vòng 30 ngày kể từ khi có kết quả nghiên cứu tính ổn định đến 9 tháng. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký công văn này, Công ty TNHH Pfizer Việt Nam được áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vaccine sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn).