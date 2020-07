Gia hạn điều tra vụ CSGT Đồng Tháp xịt hơi cay người chạy xe máy

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp gia hạn thêm hai tháng điều tra vụ tai nạn chết người, xảy ra trên quốc lộ quốc lộ 80 đoạn qua thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết việc gia hạn là để điều tra vụ việc một cách khách quan, trung thực.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn, trên quốc lộ 30. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cuối tháng 4, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo chuyển vụ việc từ Công an huyện Lấp Vò, đến cơ quan điều tra Công an tỉnh thụ lý. Nhóm 4 cán bộ trong tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông bị đình chỉ công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết quá trình điều tra, nếu phát hiện cán bộ vi phạm công tác sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Khuya 22/4, Tôn Quốc Hùng (23 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Ngọc Tâm (17 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò), chạy trên quốc lộ 80 thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

Phát hiện Hùng chạy xe với tốc độ cao, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Hùng không chấp hành và chạy xe máy chèn ép những người làm nhiệm vụ.

Cảnh sát sử dụng bình xịt hơi cay cảnh cáo nhưng anh ta không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác dừng việc truy đuổi.

Sau đó, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn khiến Hùng tử vong. Tâm chấn thương vùng mặt và xây xát ngoài da.