Giá gas tăng cao, người Thái chuyển sang dùng than củi

Nhu cầu về than củi đang tăng lên ở Thái Lan trong bối cảnh giá gas nấu ăn tăng cao. Xu hướng chuyển sang dùng than củi để nấu ăn có thể là tín hiệu xấu đối với tình trạng ô nhiễm không khí thường xuyên tại Thái Lan, do than củi tạo ra lượng chất khí CO2 cũng như bụi hay hợp chất có trong bụi (PM) nhiều hơn ít nhất hai lần so với khí gas.

Món thịt xiên nướng than nổi tiếng của Thái Lan.

Các chủ cơ sở sản xuất than củi tại Thái Lan cho biết hầu hết khách hàng của họ là chủ các cửa hàng thực phẩm đã chuyển sang dùng than củi sau khi giá gas nấu ăn bắt đầu tăng vào tháng 4 do Chính phủ cắt giảm trợ cấp nhiên liệu.

Lạm phát ở Thái Lan chạm ngưỡng 7,1% trong tháng 5 do cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động đến giá năng lượng toàn cầu. Giá nhiên liệu tăng cũng làm tăng chi phí vận tải, khiến giá rau và các hàng hóa cơ bản khác tăng mạnh.

Tại tỉnh Uthai Thani ở miền Bắc Thái Lan, giá bản tỏi tây hôm 10/6 được ghi nhận là 120 baht/kg, tăng gần gấp đôi từ mức giá 70-80 baht/kg chỉ vài tuần trước. Trong khi đó, giá bông cải xanh đã tăng từ 80 baht/kg lên 120 baht, và ớt chuông tăng giá từ 60-70 baht/kg lên 150 baht.