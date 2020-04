Nghỉ lễ 30/4-1/5 trong dịch COVID -19: Nhiều gia đình chọn 'du hí' tại nhà

Người lao động có hẳn 4 ngày nghỉ cho dịp lễ 30/4-1/5 tới, nhưng dịch COVID-19 khiến kỳ nghỉ năm nay trở nên đặc biệt. Chưa bao giờ các gia đình phải băn khoăn nhiều đến vậy với các câu hỏi: Đi chơi hay không đi chơi? Nếu có thì đi đâu? Nếu không du lịch thì làm gì?

Chơi bù dịp khác

Về quê là phương án được rất nhiều người nghĩ đến, một phần cũng bởi dịch bệnh khiến họ đã lâu không về thăm bố mẹ, anh em. Kỳ nghỉ lễ đến đúng dịp lệnh cách ly xã hội được nới lỏng và việc di chuyển giữa các địa phương cũng thuận lợi hơn nhiều. Đây cũng là lựa chọn của gia đình anh Phương (34 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

"Quê tôi rất gần, ngay Hải Dương, trước đây cứ vài 3 tuần tôi về thăm bố mẹ một lần. Nhưng đến nay gần 2 tháng tôi ở biệt Hà Nội. Dịp nghỉ lễ này tôi về thăm nhà luôn, và cũng để đón con vì các cháu ở quê suốt bao lâu nay, chắc sau kỳ nghỉ cũng phải đến trường trở lại", anh Phương cho biết.

Cũng có quê gần (Bắc Ninh) nhưng chị Nguyễn Diệu Thuý (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết sẽ ở lại Thủ đô, dù khá lâu chưa về thăm bố mẹ.

"Thực ra ban đầu tôi định về trong dịp lễ này, nhưng vừa nói với chồng thì ý định bị dập tắt ngay. Chồng tôi lo vì mới đây Samsung Bắc Ninh có người nhiễm COVID-19. Nhà có con nhỏ, không cẩn thận không được. Kể ra nếu qua 1 tháng thì đỡ lo hơn. Ngày nghỉ cận kề rồi mà đến nay vợ chồng vẫn chưa biết đi đâu, làm gì", chị Thuý chia sẻ.

Xác định an toàn là trên hết, gia đình anh Nguyễn Mạnh Cường (Cầu Giấy, Hà Nội) thống nhất "bao giờ dịch được dập hoàn toàn ta chơi bù" và lên kế hoạch vui chơi tại nhà. Theo anh, cứ ở nhà, nghĩ thêm món mới, trò mới chơi cùng các con cũng có cái hay riêng. Anh đang tính sẽ cùng các con sơn lại các phòng, cho phép con chọn tìm những món đồ trang trí mới trên các cửa hàng trực tuyến.

Vợ anh, chị Trần Kiều Trinh, là người thích làm đồ handmade. Chị muốn tranh thủ thời gian này truyền nguồn cảm hứng sáng tạo cho con trai 8 tuổi, cùng trang trí nhà cửa và tạo ra kỷ niệm tuyệt vời của gia đình.

Tận dụng kỳ nghỉ lễ 4 ngày, nhiều gia đình sáng tạo ra kế hoạch hấp dẫn bên nhau. (Ảnh minh hoạ)

Anh Cường nói: "Nếu cứ nghĩ mình đang bị gông cùm tay chân thì cũng không giải quyết được gì. Gia đình tôi năm nào cũng có kế hoạch đi chơi xa, có năm còn đi cả châu Âu. Nhưng năm nay, tình hình dịch dã thế này, tôi chủ trương không chủ quan. Chờ đợi cũng có hao tổn sức lực đâu. Niềm vui là do mình tự tạo ra thôi, quan trọng vẫn là được khoẻ mạnh bên cạnh người thân".

Không chỉ những người có gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tạm kìm cơn khát xê dịch. Thảo Nguyên, 23 tuổi, chia sẻ, kỳ nghỉ này cô cùng mấy bạn thân rủ nhau "du hí tại nhà" ở Sóc Sơn: "Nhà em rộng, cả nhóm quyết định mở rạp chiếu phim tại gia. Máy chiếu em mượn rồi, đồ ăn vặt cũng đã có. Chán xem phim thì mấy đứa sẽ bày trò thu âm bài hát hoặc quay clip cho vui".

Cũng ở nhà suốt kỳ nghỉ sắp tới nhưng với nhà chị Mai (28 tuổi, thành phố Hải Dương), quyết định này không chỉ nhằm bảo đảm an toàn, mà còn vì lý do kinh tế. Dịch COVID-19 khiến Mai bị giảm lương, còn chồng chị phải nghỉ luân phiên do công ty không đủ việc. "Tôi không rõ vài tháng tới tình hình có cải thiện không, nên cứ tiết kiệm trước đã", Mai nói.

Du lịch theo "phương án B"

Với quan niệm bảo đảm phòng dịch song song với duy trì cuộc sống "bình thường nhất có thể", nhiều người, nhiều gia đình quyết định vẫn đi du lịch trong dịp này, nhưng điều chỉnh kế hoạch để không lây nhiễm virus corona.

Đang dịch COVID-19, gia đình bạn sẽ sử dụng kỳ nghỉ 30/4, 1/5 thế nào?

Đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Linh Chi và Trần Trung Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mới về chung một nhà từ đầu tháng 2. Đám cưới vắng hiu hắt, bạn bè, người quen đa số chuyển khoản tiền mừng. Đôi trẻ bàn nhau sẽ "phục thù" vào dịp nghỉ 1/5 bằng chuyến du lịch Pháp 1 tuần cho thỏa. Thế nhưng thời gian trôi qua, dịch vẫn chưa được dập tắt, tình hình ở châu Âu ngày càng tồi tệ.

"Mình đúng là quá nhọ khi lấy chồng thời điểm này. Vẫn biết có chồng là vui rồi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Chồng mình biết ý, cứ an ủi thua keo này ta bày keo khác. Hôm qua bọn mình quyết định, không thể đi Pháp thì đặt homestay sang chảnh trên Ba Vì cho bõ tức. Đang tính đi riêng hoặc rủ thêm vợ chồng đứa bạn thân", Linh Chi chia sẻ.

Còn gia đình bà Hương ở quận Cầu Giấy vốn định rủ mấy nhà họ hàng đi tắm biển Đà Nẵng, nhưng kế hoạch được thay đổi cách đây một tuần. "Dù nhiều ngày không có bệnh nhân COVID-19, tôi vẫn thấy không nên đến nơi đông người. Gia đình tôi sẽ nghỉ ngơi, vui thú với nhau trong một căn biệt thự nghỉ dưỡng cách Hà Nội vài chục cây số. Vậy cũng đủ vui rồi. Tôi cũng không rủ các nhà kia nữa", bà Hương cho biết.

Trong cuộc thăm dò ý kiến nho nhỏ do VTC News thực hiện, trả lời câu hỏi "Đang dịch COVID-19, gia đình bạn sẽ sử dụng kỳ nghỉ 30/4, 1/5 thế nào?", có đến 72% số độc giả cho biết sẽ ở nhà. Có 21% số độc giả chọn phương án về quê và 7% tiết lộ sẽ đi du lịch. Điều này cho thấy, việc duy trì giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19 được người Việt Nam rất coi trọng.

Và không phải ai cũng coi việc không được rời nhà đi chơi là thiệt thòi. Anh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: "Mấy tuần trước dù ở nhà nhưng vẫn phải làm việc từ xa, tâm trí vẫn luôn gắn với công việc, vợ giao trông con mà chồng chỉ sợ sếp phát hiện rời máy tính. Bây giờ có 4 ngày nghỉ theo đúng Luật Lao động, chẳng ai có thể làm phiền mình được. Ở bên cạnh gia đình chẳng bao giờ chán, trừ phi bạn không biết cách sáng tạo thôi!".

Gia đình bạn làm gì, đi đâu trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.