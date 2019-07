Gia đình ông Trần Bắc Hà kinh doanh những gì?

Tính đến tháng 6 năm 2018, trước thời điểm ông Trần Bắc Hà bị khởi tố và bắt giữ không lâu, tổng giá trị tài sản của gia đình cựu Chủ tịch BIDV tại Lào là gần 15.000 tỉ đồng.

Ở Bình Định, ông và vợ (bà Ngô Kim Lan) có Resort 4 sao tên Hoàng Gia Quy Nhơn ở địa chỉ số 1 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn), tọa lạc trên khu đất có diện tích hàng chục ngàn mét vuông, nằm sát và dọc theo khoảng 500m bờ biển trung tâm TP. Quy Nhơn. Resort này được Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng cho Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do bà Ngô Kim Lan đại diện pháp luật vào trước năm 2010 với giá 135 tỉ đồng.

Ông Trần Bắc Hà và vợ, con có tài sản khổng lồ với hàng loạt tài sản, dự án khủng được triển khai từ Việt Nam sang Lào.

Bên cạnh đó, gia đình ông Hà còn sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn như CTCP Tập đoàn An Phú do con trai ông Hà là Trần Duy Tùng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Hưng do con gái Trần Lan Phương đứng tên...

Các công ty này đều có vốn vài trăm tỷ đồng và có trụ sở tại 01 Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định, trùng với địa chỉ của Royal Hotel & Healthcare Resort Quy Nhon.

Các công ty này được giao đầu tư dự án khu đô thị tại khu đất vàng nhiều hecta tại thành phố Quy Nhơn, nhưng sau đó đã bị thu hồi.

Trước đó, năm 2009, khi đang giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà cũng triển khai xây dựng dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với số vốn 500 tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai xây dựng dự án đều do những người trong gia đình ông Hà điều hành.

Năm 2016, sau khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Trần Bắc Hà cùng một số người trong gia đình sang nước Lào thuê một ngôi biệt thự rộng hơn 1.000 m2 tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak để ở và thành lập Công ty Sy Bun Huong. Doanh nghiệp này triển khai hàng loạt dự án trồng cây nông nghiệp.

Tuy nhiên, cuối tháng 11/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cựu Chủ tịch BIDV cùng 3 thuộc cấp bị khởi tố và điều tra về những sai phạm liên quan đến việc cho dự án chăn nuôi bò ở Hà Tĩnh vay vốn gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Cuối tháng 3/2019, con trai ông Hà là Trần Duy Tùng, cũng bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

