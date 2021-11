Gia Đình 4.0: Anh Đức – Đấng mày râu 'số nhọ nhất hệ mặt trời' trong F5 Bá Đạo

(VTC News) -

Anh chàng không chỉ tự “rước họa vào thân” mà còn trở thành nạn nhân của những câu chuyện dở khóc dở cười giữa các thành viên trong công ty.

Chuyên gia tự tay nhấn nút “tự hủy”

Tuy có tính cách là một vị trưởng phòng tinh nghịch, thường xuyên bày những trò quậy phá cùng nhân viên, nhưng cũng có lúc Bá Đạo trở nên đầy uy quyền và nghiêm khắc. Trong tập phim ngắn gần đây mang tên “Trưởng phòng gương mẫu”, Bá Đạo đã khiến bộ ba nhân viên Tuấn “chém”, Huyền “lươn” và Thúy (do Việt Bắc, Liên Tít và Huy Six thủ vai) phải toát mồ hôi hột. Để trị thói làm việc riêng trong giờ của nhân viên, vị trưởng phòng tinh quái đã nghĩ ra những nội quy “có một không hai”: “đi vệ sinh tối đa 1 lần 1 ngày”, “cấm nghe điện thoại trên 2 lần 1 ngày” hay “không được ra khỏi văn phòng trong giờ làm việc”. Để tăng thêm tính răn đe, nội quy còn được kết hợp thêm combo hình phạt hà khắc, đánh thẳng vào kinh tế khiến dàn nhân viên phải đồng ca: “Quá dã man”.

Trưởng phòng Bá Đạo thông báo nội quy làm việc với bộ ba nhân viên.

Kể từ đó, Bá Đạo luôn phải vận dụng hết nội công, mở to “thiên nhãn” quan sát từng nhất cử nhất động của nhân viên. Hậu quả khiến Tuấn “chém” bị crush cho bay màu, Huyền “lươn” ôm bụng đứng ngồi không yên, còn Thúy thì lo sốt vó với đống hàng ship không rõ tăm hơi. Tuy nhiên, Bá Đạo tính không bằng trời tính. Sau nhiều phen cay cú, dàn nhân viên đã quyết định tập hợp, để cho sếp thấy thế nào là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Cuối cùng, quả đúng là “một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, trưởng phòng Bá Đạo đã “đi toi” kha khá tiền vì vi phạm luật lệ do chính mình đặt ra.

Bộ ba Tuấn “chém”, Huyền “lươn” Thúy sung sướng khi “báo thù” được sếp.

“Tai nạn” với nhân viên của trưởng phòng Bá Đạo không dừng lại ở đó. Trong tập “Ngày môi trường”, khi giám đốc đến văn phòng thị sát tình hình vệ sinh chung với phần thưởng cực hấp dẫn cho người có bàn làm việc sạch đẹp nhất, cả văn phòng xốn xang chuẩn bị, riêng thanh niên Thúy còn đầu tư hẳn bể cá cảnh cực dễ thương. Đôi cá vàng đã ngay lập tực “lọt vào mắt xanh” của trưởng phòng. Bằng vài chiêu “võ mồm” khôn khéo, Bá Đạo đã dễ dàng “trấn lột” bể cá và thậm chí được tặng cả hướng dẫn nuôi cá từ anh nhân viên. Nhưng đời không như là mơ, Bá Đạo ngáo ngơ một lần nữa ấn vào nút “tự hủy” cực mạnh khi đọc sai hướng dẫn, khiến chú cá đáng thương phải “đi chầu ông bà ông vải” và cả văn phòng bốc mùi tanh khó tả. Cuối cùng, những tờ polyme màu xanh của trưởng phòng Bá Đạo lại không cánh mà bay.

Trưởng phòng Bá Đạo nhăn nhó đau đớn khi bị giám đốc phạt tận 2 triệu vì “chiến lợi phẩm” bể cá “trấn lột” của Thúy.

Những pha trở thành “nạn nhân” bất đắc dĩ

Câu nói “một khi đã đen thì đen đủ đường” quả thật không lệch được đi đâu trong trường hợp của trưởng phòng Bá Đạo, vì dù có ngồi không thì vận rủi vẫn tìm đến người đàn ông này một cách “thần kỳ”. Khi Tuấn “chém” đến ở nhờ nhà Bá Đạo trong tập phim “Có đi thì phải có lại”, Thúy Kiều (diễn viên Vân Sặt) đã lên kế hoạch chơi khăm Tuấn “chém” bằng việc sơn móng tay và cho kem đánh răng vào bánh. Nhưng cuối cùng, bánh kem lại được chính Bá Đạo “thưởng thức”, và bộ móng của anh cũng được cô em gái yêu quý “trang hoàng” rực rỡ.

Chưa dừng lại ở đó, không chỉ hứng chịu “tai họa” từ chính người nhà, trưởng phòng Bá Đạo còn vô cớ bị kéo vào những cơn “giông tố” ở công ty. Trong tập phim “bạn thân”, để chia rẽ đôi chim sẻ Hoài Phương (diễn viên Thanh Hương) và Huyền “lươn”, cô nhân viên mang danh hiệu “cháu chủ tịch” Vui (diễn viên Như Ý) đã lợi dụng trưởng phòng Bá Đạo làm “công cụ” gây án. Dưới tài năng vẽ truyện tài tình của Vui, trưởng phòng ngay thẳng và người chồng mẫu mực đã biến thành “tra nam” một cách hoàn hảo. Hệ quả là Bá Đạo phải hứng chịu cái véo tai đầy đau đớn của “sư tử Hà Đông” Hoài Phương.

Dù có “nóc nhà” vô cùng dữ dằn, Bá Đạo vẫn rất thương vợ và lén la lén lút chuẩn bị bất ngờ cho cô vào ngày sinh nhật trong tập phim “khả năng tiên đoán của phụ nữ”. Khổ nỗi, Hoài Phương lại được cô bạn thân Huyền “lươn” rỉ tai về xu hướng “Trà Xanh” đang hot cùng hành động lạ lùng của Bá Đạo với cô nhân viên mới. Cuối cùng, không những phải chống đỡ cơn thịnh nộ khủng khiếp từ Hoài Phương, Bá Đạo còn phải móc ví “đầu tư” cho vợ cả dàn nước hoa mới, vài tháng lương cứ thế mà trôi về cõi vĩnh hằng.

Bá Đạo oan ức giải thích cho vợ Hoài Phương khi bị hiểu nhầm là hú hí với “tiểu tam”.

Diễn viên Anh Đức – Trong phim trái ngược ngoài đời

Ngoài vai trưởng phòng trong F5 Bá Đạo của Gia Đình 4.0, Anh Đức còn tham gia rất nhiều phim hài, phim truyền hình khác như: Người phán xử, Chỉ có thể là Yêu, Nhà có nhiều cửa sổ, Những người độc thân vui vẻ, Sống chung với mẹ chồng. Mặc dù chủ yếu thử sức với những vai diễn có tính hài hước, những người từng làm việc với Anh Đức đều nhận xét tính cách của anh ở ngoài đời rất khác với trong phim. Khi không đối diện với máy quay, Anh Đức không còn là anh chàng Sở Khanh mồm mép của Người phán xử hay vị trưởng phòng tinh nghịch của F5 Bá Đạo, anh được nhận xét là khá kiệm lời, chỉn chu và vô cùng nghiêm túc.

Diễn viên Anh Đức (Nguồn: Facebook nhân vật).

Hiện tại, ngoài đam mê diễn xuất, Anh Đức còn là giảng viên khoa âm nhạc, làm việc tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Để duy trì hiệu quả hai công việc cùng lúc, Anh Đức cũng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề thời gian. Nhưng anh luôn thu xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc cơ quan và hoàn thành tốt công việc diễn xuất. Ngoài ra, Anh Đức cũng quan niệm rằng: “Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”, cho nên anh vẫn luôn cố gắng thể hiện xuất sắc tất cả vai diễn từ vai phụ đến vai chính.

Có lẽ, cũng bởi cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng biến tấu độc đáo, Anh Đức tuy là một diễn viên “tay ngang” nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, gặt hái được nhiều thành công đối với nghề diễn.

Liệu diễn viên Anh Đức cùng dàn diễn viên F5 Bá Đạo sẽ tiếp tục mang đến cho khán gì những câu chuyện thú vị gì? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem series phim vô cùng hài hước này, phát sóng 20h15 các tối thứ 2, 3 hàng tuần trên VTV2 - khung giờ phim Gia đình 4.0 để có những phút giây cười sảng khoái!