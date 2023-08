Giả danh lãnh đạo công an, lừa đảo giao hàng qua xe khách

(VTC News) -

Ngày 5/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng sim rác gọi cho các nhà xe chạy tuyến vùng cao, nội dung là gửi hàng cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ công an tại cơ quan công an các huyện.

Để tạo độ tin cậy, sau khi các nhà xe nhận hàng, nhóm người này sử dụng một số điện thoại khác giả danh các lãnh đạo, chỉ huy đơn vị công an gọi đến nhờ nhận hàng và thanh toán tiền hàng trước. Khi chuyển hàng đến nơi, nhà xe gọi điện cho người nhận hàng thì được biết không có ai nhờ lấy đồ. Họ mở kiểm tra các gói hàng thì bên trong chỉ có đá và lá cây.

Công an tỉnh Hà Giang cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an lừa đảo giao hàng qua xe khách.

Trước đó, ngày 1/7, ô tô của nhà xe A. chạy tuyến Hà Giang - Đồng Văn do anh H.V.L. điều khiển nhận được cuộc gọi của người tự nhận là Phó trưởng Công an huyện Đồng Văn gửi đồ tại TP Hà Giang, yêu cầu mang lên thị trấn Đồng Văn. Người này có nhờ anh L. thanh toán trước số tiền gần 3 triệu đồng.

Ngày 2/7, khi anh L. giao hàng thì kẻ mạo danh đã tắt liên lạc. Nghi ngờ mình bị lừa, anh L. mở thùng hàng ra kiểm tra và phát hiện bên trong chỉ có lá cây và đá.

Tương tự, anh L. của nhà xe B. chạy tuyến Hà Giang - Đồng Văn nhận được cuộc gọi của một người tự nhận là Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Văn nhờ lấy đồ. Sau khi nhờ thanh toán trước gần 3 triệu đồng, nhà xe này mới phát hiện bị lừa đảo, trong thùng hàng chỉ có lá cây và đá.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên. Các đơn vị vận tải hành khách, vận chuyển hàng cần chú ý kiểm tra hàng hoá, thông tin người gửi và nhận trước khi nhận vận chuyển để tránh nguy cơ là hàng giả, hàng cấm...

Ngoài ra, các nhà xe khi được nhờ thanh toán trước hàng ký gửi cần xác minh người nhận có đúng là người mình quen hay biết hay không.

Viên Minh