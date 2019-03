Người đàn ông ở TP.HCM mất 4,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại 'ma'

Giả danh đại tá công an, đe dọa chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng điều tra một nhóm lừa đảo với nhiều thủ đoạn tinh vi, giả danh đại tá công an, gọi điện đe dọa chiếm đoạt hàng...