Giả danh cơ quan báo chí để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trên không gian mạng

(VTC News) -

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 9 HĐND TP Cần Thơ khoá X tiếp tục với phiên chất vấn.

Đại biểu Đỗ Thị Tuyết Nhung nêu ý kiến, thời gian qua tình hình tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tăng, tội phạm ma túy giảm nhưng diễn biến phức tạp và chất vấn Giám đốc Công an TP về vấn đề này.

“Kính đề nghị cơ quan chức năng có liên quan đánh giá tình hình, biện pháp và đưa ra cảnh báo để ngắn chặn tội phạm nhất là tội phạm không gian mạng, tội phạm ma túy đang núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử, bánh, nước uống đang xâm nhập vào đời sống nhất là giới trẻ”, đại biểu Đỗ Thị Tuyết Nhung nói.

Trả lời đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, tội công nghệ cao diễn biến hết sức phức tạp. Loại tội phạm này không có biên giới. Do đó, trong thời gian qua, Công an TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều vụ lừa đảo qua không gian mạng.

“Nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng không gian mạng giả danh cơ quan báo chí để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, rao bán kít xét nghiệm COVID-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời chất vấn.

Các đối tượng lừa đảo còn sử dụng điện thoại giả danh các cơ quan tư pháp để chiếm đoạt tài sản của người dân, kể cả các cán bộ cơ quan Nhà nước cũng bị chúng lừa đảo.

“Các đối tượng này dẫn dắt, lôi kéo bị hại tham gia các sàn giao dịch chứng khoán, vàng, ngoại tệ có máy chủ đặt ở nước ngoài. Sau khi bị hại nạp tiền vào tài khoản, các đối tượng khoá tài khoản để chiếm đoạt tài sản. Thời gian vừa qua công an phá nhiều vụ án, trong đó có các đối tượng đặt máy chủ điều hành từ nước ngoài do đó công tác phối hợp để phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này hết sức khó khăn”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nói.

Theo người đứng đầu Công an TP Cần Thơ, trong 11 tháng đầu năm 2022, Công an TP phá 5 vụ tội phạm công nghệ cao, bắt xử lý 17 đối tượng, khởi tố 5 vụ, 6 bị can; phát hiện 218 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây mất an ninh trật tự và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an TP đã khởi tố, yêu cầu 200 trường hợp tháo gỡ các nội dung huy động, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội phạm về ma túy, năm 2022, Công TP Cần Thơ phát hiện, triệt phát 267 vụ, thu giữ nhiều kg ma túy tổng hợp; khởi tối 235 vụ và 319 bị can.

Hiện, Công an TP tiếp tục chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy nắm và xóa các điểm ma túy, không để xảy ra diễn biến phức tạp.

“Công an TP cũng tiếp tục xây dựng, duy trì xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh là địa bàn không có người nghiện ma túy, không có tệ nạn về ma túy. Đây là một trong những mô hình được Công an TP cố gắng duy trì trong nhiều năm qua”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thông tin.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, thời gian vừa qua, chưa phát hiện tội phạm ma tuý núp bóng dưới dạng thuốc lá điện tử, bánh, nước uống trên địa bàn TP. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tuyên truyền để người dân phòng tránh các loại ma túy này; dồng thời nắm bắt tình hình, các phương thức thủ đoạn mới để đấu tranh có hiệu quả.