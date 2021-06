Giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe kiểm tra người dân

(VTC News) -

Sáng 26/6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Hồ Hoàng Huân (SN 2001; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi “Sử dụng giấy Chứng minh Công an nhân dân giả” và giả danh Cảnh sát hình sự.

Tang vật công an thu giữ được.

Thông tin ban đầu, khoảng gần 2h cùng ngày, anh Phan Anh Đường và Phạm Ngọc Nguyên (ngụ huyện Chợ Gạo) lái xe máy từ huyện Chợ Gạo về TP Mỹ Tho.

Đến Quốc lộ 50 thuộc phường 9, TP Mỹ Tho, 2 người này bị Huân chạy xe máy ép xe vào lề đường rồi xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Lúc này, tổ công tác của Phòng CSGT phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ lập tức phát hiện và bắt giữ Huân.

Ngoài giấy Chứng minh Công an nhân dân giả, trên người Huân còn đang giữ một khẩu súng. Vụ việc đang được công an tiếp tục điiều tra, làm rõ.