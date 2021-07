Giá căn hộ cho thuê TP. HCM liên tục sụt giảm

(VTC News) -

Cụ thể, giá chào thuê trung bình ở phân khúc hạng A rơi vào khoảng 26,7 USD/m2/tháng và 25 USD/m2/tháng cho hạng B, giảm lần lượt 11,7% và 1,97% so với quý 1. Tỷ lệ lấp đầy giảm từ 10 - 20% so với quý trước ở cả hai phân khúc. Ngoài ra, nhiều tòa nhà đã đóng cửa hoặc chuyển đổi thành các cơ sở cách ly để thích ứng với đại dịch. Căn hộ dịch vụ tại TP.HCM cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với căn hộ chung cư cho thuê do giá cả hợp lý.

Thị trường căn hộ cho thuê chịu tác động nặng nề bởi đại dịch. (Ảnh minh họa)

Theo Colliers, Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát thứ tư bắt đầu từ cuối tháng 4/2021, được coi là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, do các chủng virus mới lây lan nhanh hơn.

Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản cho thuê, bao gồm cả căn hộ dịch vụ. Những quý vừa qua ghi nhận ít khách thuê hơn, nhiều căn hộ dịch vụ thuộc phân khúc trung và cao cấp đang có tỷ lệ trống cao. Hiện tại, khách chủ yếu là khách dài hạn, một số ít khách ngắn hạn do lệnh hạn chế đi lại.

"Trong ngắn hạn, triển vọng căn hộ dịch vụ không mấy lạc quan, do các chuyến bay thương mại vẫn còn hạn chế và số lượng chuyên gia nước ngoài ngày càng giảm. Trong trung và dài hạn, sự phục hồi của phân khúc căn hộ dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào chương trình tiêm chủng tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhiều quốc gia cũng đang tìm cách khôi phục du lịch quốc tế, chẳng hạn như việc sử dụng hộ chiếu vaccine.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục chảy vào cũng mang lại sự lạc quan cho lĩnh vực này, khi các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, giúp tăng tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ. Tính đến ngày 20/6, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót 15,27 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam, tương đương 97,4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư", báo cáo của Colliers nhận định.

Cũng theo báo cáo của Colliers Việt Nam, nguồn cung căn hộ tại TP.HCM, phân khúc cao cấp chiếm hơn 50% nguồn cung mới trong quý II/2021. Nguồn cung mới chủ yếu đến từ các quận ngoài trung tâm, nơi có quỹ đất dồi dào hơn. Năm 2021, gần 15.000 căn hộ dự kiến sẽ được tung ra thị trường, trong đó các giai đoạn tiếp theo từ các dự án hiện có sẽ cung cấp hơn 60% nguồn cung mới.

TP.Thủ Đức dự kiến cung cấp hơn 50% nguồn cung mới cho năm 2021.

Tại Hà Nội, hầu hết nguồn cung mới cho quý II/2021 đến từ các giai đoạn tiếp theo của các dự án phát triển hiện có, trong đó phía Tây và Đông Hà Nội chiếm hơn 60%. Chung cư tại các khu đô thị và trung tâm thu hút nhiều người mua hơn do hạ tầng và tiện nghi tốt hơn.