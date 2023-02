Giá Bitcoin hôm nay 28/2: Tăng nhẹ sau chuỗi ngày ảm đạm

(VTC News) -

Trên trang CoinMarketCap.vn, mức giá đồng Bitcoin tăng 0,62 % so với 24 giờ qua, giao dịch tại thời điểm cao nhất là cao nhất là 23.648 và giá thấp nhất là 23.087 USD. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là 17 tỷ USD. Vốn hóa thị trường đạt 454 tỷ USD.

Tại Việt Nam, giá Bitcoin hôm nay giao dịch ở mức hơn 560 triệu đồng, tăng 0,07 % so với 24 giờ qua.

Cập nhật diễn biến giá Bitcoin

Trong khi đồng Bitcoin tăng 0,62 %, trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 9/10 đồng tăng giá so với 24 giờ trước.

Đồng tiền ảo Bitcoin hôm nay đã tăng nhẹ sau chuỗi ngày ảm đạm.

Cụ thể, đồng Ethereum tăng nhẹ 2,85% trong 24 giờ qua, lên 1.637,30 USD; đồng BNB tăng lên 308,20 USD, cao hơn 2,37% so với 24 giờ trước; đồng Ripple tăng 0,17% trong ngày, lên 0,3781 USD; đồng Cardano tăng lên 0,3668 USD, cao hơn 2,09% so với 24 giờ trước; đồng Polygon tăng 2,48%, lên 1,27 USD; đồng Dogecoin tăng nhẹ 1,56% trong ngày, đạt 0,08186 USD…

Dự đoán giá Bitcoin

Trong ngày hôm nay, giá Bitcoin đã lấy lại được đà tăng, quay trở lại vùng 23.500 - 24.000 USD. Những ngày qua, Đà giảm của Bitcoin và thị trường tiền ảo diễn ra cùng nhịp với chứng khoán Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện các báo cáo cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo, qua đó củng cố cho khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất và duy trì trong khoảng thời gian dài hơn.

Đặc biệt, việc Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,6% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức 0.2% và 5,4% của tháng 12/2022.

Jeffrey Roach, Chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, dự báo các thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc trong những tháng này khi lãi suất cao hơn vẫn chưa làm giảm đáng kể chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong khi một số nhà đầu tư cảm thấy bi quan với hành động giá, nhà phân tích kỹ thuật cao cấp ông Jim Wyckoff, vẫn duy trì quan điểm của mình rằng: "Hành động giá trong tuần này là đang đi ngang, chững lại và không phải là xu hướng giảm giá".

Theo Wyckoff, "Những người đầu cơ giá vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn vì xu hướng tăng giá đang hình thành trên biểu đồ hàng ngày".

Hiện tại, thị trường tiền điện tử đang nằm trong vùng điều chỉnh, điều đó có nghĩa là thiệt hại đối với các đồng tiền kỹ thuật số thường lớn hơn so với Bitcoin vì chúng có xu hướng có thị trường kém thanh khoản hơn và phản ứng mạnh mẽ hơn với suy thoái.

Trước kia, những người ủng hộ Bitcoin từng cho rằng tiền ảo này có tiềm năng trở thành một tài sản chống lạm phát. Nhưng Bitcoin đã không đạt được mục tiêu kỳ vọng này trong năm 2022 và cả những tháng đầu năm 2023, thay vào đó rớt giá hơn 60% trong lúc Mỹ và các nền kinh tế lớn khác chật vật xoay sở với lạm phát cao nhất nhiều thập kỷ.

Ngoài sự giảm tốc của lạm phát, giới đầu tư còn kỳ vọng rằng nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải trở nên mềm mỏng hơn. Khoảng 2/3 số chuyên gia kinh té trưởng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) khảo sát dự báo kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái trong năm 2023.

“Bitcoin khó hồi phục dù có sự hậu thuẫn của các dữ liệu vĩ mô, khi nhà đầu tư rũ bỏ mối lo ngại về vụ sụp đổ của FTX nên giá Bitcoin có thể sẽ giảm thêm”, trưởng nghiên cứu James Butterfill của công ty quản lý tài sản số CoinShares nói với hãng tin CNBC.

