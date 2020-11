Giá Bitcoin hôm nay 20/11: Hướng đến kỷ lục mới, giao dịch kém 'nóng'

Đầu ngày 20/11, giá Bitcoin ghi nhận tại CoinDesk đứng mức 17.832 USD, tăng 0,13%, tương đương mỗi coin thêm 23,4 USD. Trong 24 giờ gần nhất, giá Bitcoin cao nhất được ghi lại là 18.170 USD. Như vậy, tiền ảo hàng đầu chỉ cách ngưỡng kỷ lục mọi thời đại 19.511 USD được thiết lập vào tháng 12/2017 hơn 1.300 USD. Giá trị vốn hóa cũng được đẩy lên trên 331 tỷ USD, kém số vốn hóa kỷ lục 335 tỷ USD trước đây khoảng 4 tỷ USD.

Giá Bitcoin vững vàng trên mốc 17.000 USD và đang hướng đến kỷ lục mới.

Tuy vậy, theo CoinMarketCap, khối lượng giao dịch Bitcoin trong 24 giờ qua ở mức 36 tỷ USD, khá thấp so với cách đây 3 năm. Ông Matt Maley, chiến lược gia trưởng của Miller Taba + Co giải thích việc “cơn sốt” Bitcoin 2020 không ồn ào bằng 2017 là do các nhà đầu tư cá nhân vốn đã lỗ nặng vì tiền ảo này giờ đây kém hứng thú hơn.

Bên cạnh đó, năm nay có quá nhiều khó khăn, nhiều người đang lo về vấn đề dịch bệnh và suy giảm kinh tế. Theo nhà quản lý danh mục Bryce Doty thuộc Sit Fixed Income Advisors, chiến tranh thương mại và việc mọi thứ bị phủ bóng bởi COVID-19h khiến Bitcoin phải lùi lại phía sau.

Dù lượng giao dịch không sôi động như 3 năm trước, song 2020 vẫn là năm tuyệt vời của Bitcoin. Từ đầu năm, tiền ảo vốn hóa lớn nhất đã tăng khoảng 160%, chỉ đứng sau cơn sốt hồi 2017. “Sự điên cuồng không còn nhưng vẫn có những nhà đầu tư trung thành với tiền ảo”, chiến lược gia và là nhà giao dịch chuyên nghiệp Kathy Jones nói.

Theo nhiều nhà phân tích, giá Bitcoin vẫn chưa dừng lại, tiền ảo hàng đầu còn nhiều động lực đi lên. Dữ liệu từ công ty phân tích CryptoQuant cho thấy các nhà giao dịch lớn vẫn chưa “xả hàng” và đây là xu hướng rất đáng chú ý. “Thị trường Bitcoin giá tăng trong dài hạn là điều không thể tránh khỏi”, Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, nhận định.

Dưới sức nóng từ Bitcoin, nhiều tiền ảo vốn hóa lớn sáng nay bật tăng mạnh. Cụ thể Ripple tăng 3,68% lên 0,302 USD, Litecoin tăng 10,9% lên 81,7 USD, Chainlink tăng 3,04% lên 13,58 USD, Polkadot tăng 1,92% lên 4,7 USD…

Tổng vốn hóa toàn thị trường hiện đứng mức 500 tỷ USD, tăng 0,27% song lượng giao dịch chỉ 134,2 tỷ USD giảm 23,5%.