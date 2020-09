Giá Bitcoin hôm nay 18/9: Bitcoin xoay chiều đổ đèo, nhà đầu tư hoang mang

Theo CoinDesk, giá Bitcoin tại thời điểm 7h sáng 18/9 đứng ở mức 10.928 USD, giảm 0,4%, tương đương mỗi coin mất 39 USD. Trong 24 giờ gần nhất, tiền ảo giao dịch cao nhất tại 11.062 USD, thấp nhất tại 10.762 USD. Khối lượng giao dịch khoảng 30,9 tỷ USD.

Giá Bitcoin quay đầu lao dốc, thị trường sắc đỏ đè sắc xanh.

Bitcoin liên tục tăng trưởng những ngày gần đây sau khi thoát khỏi vũng lầy 10.300 USD. Tuy vậy, diễn biến giá sáng nay khiến nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp lo lắng. Theo nhà giao dịch DonAlt, Bitcoin có thể giảm sâu hơn nếu không củng cố sức mạnh nội tại và vượt qua ngưỡng 11.000 USD.

Nhà giao dịch TeddyCleps cũng cho rằng Bitcoin cần phải có những tín hiệu tăng trưởng cụ thể hơn trong những ngày tới nếu không muốn rơi vào “vùng nguy hiểm”.

Tron khi đó, nhiều nhà phân tích khác lại cho rằng việc tiền ảo hàng đầu duy trì trên ngưỡng 10.700 – 10.900 USD trong suốt tuần qua cho thấy phần nào nỗ lực của Bitcoin.

Theo Mark Yusko, Giám đốc quỹ đầu tư Morgan Creek Capital Management, Bitcoin sẽ có tăng trưởng phi mã trong các năm tới. Cụ thể, vào cuối năm 2020 tiền ảo có thể chạm mốc 75.000 USD. Tương tự, cuối 2022 và 2024, Bitcoin lần lượt sẽ đạt 200.000 USD và 500.000 USD.

Cùng có cái nhìn tích cực về tương lai Bitcoin, chiến lược gia của Bloomberg Mike McGlone nhận định Bitcoin có thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai nhờ tiền giấy đang ngày càng mất giá do các ngân hàng trung ương ào ạt in thêm sau dịch COVID-19 và bất ổn chính trị giữa các quốc gia khiến Bitcoin đang trở thành nơi trú ẩn an toàn.

McGlone tin rằng với những điều trên sẽ giúp Bitcoin đạt mốc cao 28.000 USD vào cuối năm nay.

Tuy nhiên vẫn cố nhiều ý kiến hoài nghi về tương lai của Bitcoin. Nguyên nhân chủ yếu do tiền ảo ảo này hầu hết chưa được Chính phủ các nước chấp nhận.

Trở lại diễn biến thị trường, nhiều tiền ảo hàng đầu trượt dốc sau khi Bitcoin suy yếu. Cụ thể, Tether giảm 0,09%, Binance Coin giảm 2,09%, Crypto giảm 1,6%.

Ở chiều ngược lại, nhóm 10 vẫn chứng kiến sắc xanh với Ethereum, Ripple, Polkadot, Bitcoin Cash, Chainlink…

Tổng vốn hóa thị trường ghi nhận mức vốn 352,8 tỷ USD, khối lượng giao dịch đạt 102 tỷ USD.

Tại Việt Nam, giá Bitcoin giao dịch trong khoảng 252,1 – 255,1 triệu đồng (giá mua – giá bán), giảm 0,8%.