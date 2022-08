Giá Bitcoin hôm nay 12/8: Tăng vượt 24.000 USD

(VTC News) -

Lúc 6h sáng nay 12/8 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin trên sàn CoinDesk giao dịch ở 23.956 USD, tăng thêm gần 1%, giúp mỗi coin thêm hơn 100 USD.

Bitcoin tăng mạnh trong những ngày giao dịch gần đây, đẩy vốn hóa thị trường lên mức 457 tỷ USD.

Đáng chú ý, dữ liệu thống kê trong 24 giờ qua cho thấy tiền ảo phổ biến và giá trị nhất thế giới cao nhất tại 24.901 USD.

Theo CoinMarketCap, khối lượng giao dịch Bitcoin trong thời gian này vào khoảng 36,9 tỷ USD, vốn hóa thị trường ở mức 457 tỷ USD.

Tại sàn Vicuta, giá mua Bitcoin giảm xuống mức 558 triệu đồng, trong khi giá bán là 587 triệu đồng.

Theo giới phân tích, đà tăng phi mã của Bitcoin những ngày qua đến từ việc các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu tăng mạnh sau báo cáo lạm phát tháng 7 của Mỹ. Số liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 10/8 cho thấy, CPI tháng 7 của Mỹ đã tăng 8,5% so với một năm trước đó, thấp hơn mức tăng 9,1% của tháng 6.

Như vậy, so với tháng trước, giá cả đi ngang do giá nhiên liệu sụt giảm. Lạm phát tháng 7 của Mỹ cũng thấp hơn dự báo của giới quan sát. Trước đó, giới quan sát dự báo CPI sẽ tăng lần lượt 8,7% và 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tháng trước.

Theo giới quan sát, lạm phát hạ nhiệt sẽ giảm bớt áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trước đó, cơ quan này cho biết sẵn sàng tiếp tục nâng lãi suất mạnh tay để hạ nhiệt giá cả. Nhưng nếu số liệu chỉ ra lạm phát tại Mỹ đang trên đà đi xuống, ngân hàng trung ương có thể không phải làm điều đó.

Lãi suất tăng cao sẽ đè nặng lên những tài sản rủi ro như cổ phiếu, nhất là cổ phiếu công nghệ và tiền mã hóa. Khi FED bắt đầu siết chặt chính sách tài khóa và tiền tệ vào đầu năm nay, các thị trường đã phản ứng dữ dội.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Bitcoin và thị trường tiền ảo đang bước vào chu kỳ tăng giá mới. Báo cáo cho thấy, dù thị trường tiền điện tử mới chỉ thoát khỏi khủng hoảng ít tháng nhưng khả năng cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ trên thị trường này không quá tệ.

Việc một số công ty cho vay tiền điện tử phá sản như Three Arrows Capital, làm giảm khả năng cơ quan quản lý sẽ nới lỏng quy định cho phép các định chế tài chính truyền thống mở rộng hoạt động sang việc cho vay tiền điện tử.

Một số chuyên gia cũng dự đoán triển vọng trong ngắn hạn của Bitcoin tương đối lạc quan, có thể tăng lên mức 29.000 USD. Nhà phân tích tiền ảo tại sàn giao dịch Bitbank là Yuya Hasegawa đánh giá việc Bitcoin vượt qua mốc 22.700 USD nhiều khả năng sẽ đặt nền tảng cho sự đảo ngược xu hướng. Tuy vậy, thị trường cần thêm một chút đảm bảo như việc FED giảm tốc độ tăng lãi suất.

Bitcoin tăng khiến nhiều tiền ảo tăng mạnh, trong đó Ethereum tăng 1,3%, Tether tăng 0,01%, Solana tăng 1,5%, Ethereum Class tăng 12,3%, Litecoin tăng 0,3%...

Nhưng sắc đỏ cũng bao trùm một số tiền ảo khác như Binance Coin giảm 1,4%, USD Coin giảm 0,1%, Ripple giảm 0,3%, Cardano giảm 1%...

Tổng vốn hóa toàn thị trường sáng nay ghi nhận mức 1.140 tỷ USD, tăng nhẹ 0,35%.