Giá Bitcoin hôm nay 11/2: Bitcoin sụp đổ, thị trường nhuốm đỏ

(VTC News) -

Theo đó, lúc 6h sáng nay 11/2 trên CoinDesk, giá Bitcoin giao dịch mức 43.481 USD, giảm tới 1,6%, tương đương mỗi BTC mất hơn 712 USD.

Bitcoin giảm sâu trong 24 giờ qua.

Trong 24 giờ qua, giá Bitcoin giao dịch thấp nhất tại 43.249 USD, cao nhất ghi nhận được là 45.843 USD.

Theo CoinMarketCap, lượng Bitcoin giao dịch trong khoảng thời gian này là 31,7 tỷ USD, vốn hóa thị trường ở mức 834 tỷ USD, giảm 10 tỷ USD so với hôm qua.

Trên sàn Vicuta - sàn giao địch điện tử được nhiều người Việt quan tâm - giá Bitcoin được điều chỉnh lên mức 1,006 - 1,053 tỷ đồng/BTC (giá mua - bán).

Đà giảm mạnh của Bitcoin kích thích tâm lý bán ra, khiến nhiều tiền ảo rơi vào suy giảm. Cụ thể, Ethereum giảm 4,29% về 3.103 USD, Binance Coin giảm 1,12% về 418,4 USD, Ripple giảm 5,9% về 0,8423 USD, Cardano giảm 2,3% về 1,16%, Solana giảm 6% về 107,7 USD…

Tương tự, các tiền ảo ngoài top 10 (xếp theo giá trị vốn hóa) như Polkadot, Dogecoin, Shiba Inu…cũng giảm sâu, 4 - 7%.

Tổng vốn hóa toàn thị trường bị giảm sút 2,31%, về 1.990 tỷ USD.

Giá Bitcoin gần đây biến động thất thường. Tháng trước, tiền ảo này thậm chí có thời điểm xuống 33.300 USD, thấp nhất 5 tháng. Nguyên nhân là tâm lý ngại rủi ro lan ra khắp thị trường. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có ý định rút các biện pháp kích thích khỏi thị trường đã ảnh hưởng mạnh đến tiền số.

Bên cạnh đó, Bitcoin cũng chịu những sức ép giảm của riêng nó. Hiện giới chức Mỹ và nhiều nước đang tìm cách siết chặt thị trường tiền số. Một số chuyên gia thậm chí đã cảnh báo Bitcoin có thể sớm rơi vào vòng xoáy giảm, khi giới chức các nước siết quy định kiểm soát và biến động giá lớn ảnh hưởng đến triển vọng của Bitcoin.

Hai ngày trước, các chiến lược gia tại JPMorgan Chase & Co cũng đã ra báo cáo tính toán giá trị hợp lý (fair value) của Bitcoin dựa trên độ biến động so với vàng. Theo đó, với mức biến động gấp 4 lần vàng, giá trị hợp lý của mỗi Bitcoin, theo JPMorgan, chỉ vào khoảng 38.000 USD, thấp hơn 12% so với giá hiện tại (giao dịch quanh 43.400 USD). Nếu mức biến động chỉ gấp 3 lần vàng, giá trị hợp lý của Bitcoin sẽ tăng lên 50.000 USD.