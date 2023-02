Giá Bitcoin hôm nay 1/3: Giảm nhẹ sau một ngày tăng giá

(VTC News) -

Trên trang CoinMarketCap.vn, mức giá Bitcoin giảm 0,61% so với 24 giờ qua, giao dịch tại thời điểm cao nhất là 23.855 và thấp nhất là 23.207 USD. Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 22 tỷ USD. Vốn hóa thị trường đạt 449 tỷ USD.

Cập nhật diễn biến giá Bitcoin

Trong khi đồng Bitcoin giảm 0,61%, trong nhóm 10 đồng tiền hàng đầu theo giá trị thị trường, có 7/10 đồng tiền giảm giá so với 24 giờ trước.

Đồng Bitcoin hôm nay giảm giá sau 1 ngày tăng nhẹ.

Cụ thể, đồng Ethereum giảm 0,31% trong ngày, xuống 1.634,32 USD; đồng BNB giảm 1,34% trong ngày, còn 304,78 USD; đồng Cardano giảm nhẹ 1,12% trong 24 giờ qua, còn 0,3548 USD; đồng Polygon giảm mạnh 3,29%, xuống mức 1,24 USD; đồng Dogecoin giảm còn 0,08132 USD, thấp hơn 1,03% so với 24 giờ trước…

3 đồng tiền khác giữ ổn định hoặc tăng nhẹ gồm: đồng Binance USD tăng nhẹ 0,01%, ghi nhận ở 1,00 USD; đồng USD Coin giữ ổn định trong ngày, hiện có giá 1,00 USD; đồng Tether tăng nhẹ 0,01%, ghi nhận ở 1,00 USD so với 24 giờ qua.

Dự đoán giá Bitcoin

Giá Bitcoin từ đầu tháng 2 đến nay khá ảm đạm và duy trì ở ngưỡng từ 23.000 - 25.000 USD đã cho thấy ảnh hưởng từ việc lạm phát tăng mạnh hơn dự báo và khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Trong một thông báo mới đây, Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,6% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ, tăng mạnh hơn so với mức 0,2% và 5,4% của tháng 12/2022.

“Dữ liệu lạm phát mạnh hơn dự báo tiếp nối chuỗi thông tin tiêu cực cho thị trường. Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao trong khoảng thời gian dài hơn dự báo của thị trường và từ đó gây áp lực lên lợi nhuận”, Matt Peron, Giám đốc nghiên cứu tại Janus Henderson Investors, cho hay.

Song, một số chuyên gia và tổ chức dự đoán Bitcoin có thể còn giảm thêm. Với tình trạng lãi suất và lạm phát vẫn ở mức cao tại nhiều quốc gia, kênh tài sản rủi ro có thể trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Chiến lược gia JPMorgan chỉ ra chi phí sản xuất của Bitcoin như một cách để dự đoán đồng tiền mã hóa này có thể giảm đến bao nhiêu. Chi phí sản xuất Bitcoin chủ yếu là điện năng vận hành các máy đào. Theo đó, họ cho biết: "Hiện tại, chi phí sản xuất ở mức 15.000 USD, nhưng có khả năng đồng Bitcoin sẽ quay lại mức thấp nhất 13.000 USD trong thời gian tới".

PHẠM DUY