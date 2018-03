Giá bất động sản tại các tỉnh tăng mạnh

(VTC News) - Thị trường bất động sản ghi nhận, đất nền tại nhiều tỉnh thành có khu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vân Đồn và TP.HCM.

Đáng chú ý, đất nền Nha Trang tăng giá mạnh nhất với mức tăng gần gấp đôi so với năm trước đó, có nơi giá đất lên tới 300 triệu đồng/m2. Giá đất nền Đà Nẵng cũng biến động mạnh, tăng khoảng 7 - 8 lần so với năm 2012, và tăng khoảng 25% trong năm 2017 so với năm 2016.

Thực trạng tương tự tại huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Số liệu từ Hội Môi giới cho biết, giá đất nền tại khu vực này tăng gấp 5 - 6 lần giá trị thực. Hay như tại Phú Quốc, giá đất nền cũng tăng 10 lần sau 3 năm và khoảng 35% so với năm 2016.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, thị trường bất động sản cũng có giao dịch rất sôi nổi. Giá đất tại hầu hết các khu vực này đều tăng giá khoảng 30% - 35% so với năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, về bản chất, thị trường bất động sản Hà Nội có sự ổn định hơn so với các thị trường tại các khu vực khác. Do hầu hết các quận nội thành Hà Nội đất nền khan hiếm, các dự án tại trung tâm cũng đều có khách hàng mua, nên phần lớn đất nền đều nằm tại các huyện ngoại thành như Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm.

Bên cạnh đó, đón đầu được định hướng phát triển của thành phố, giá đất nền tại các khu vực huyện ngoại thành hầu như đã khá sát với thị trường. Đơn cử tại Đông Anh giá 25-60 triệu đồng/m2 tuỳ từng chỗ, Gia Lâm từ 20 triệu đồng/m2 - 60 triệu đồng/m2, quận mới thành lập Bắc Từ Liêm từ 25 triệu đồng/m2 đến 80 triệu đồng/m2…

Nhìn lại, đất nền tăng giá tại các tỉnh thành phố trong năm 2017 hầu hết là các thị trường có địa điểm du lịch nổi tiếng. Vì vậy, các địa phương đã mạnh dạn đầu tư vào du lịch và xác định du lịch làm kinh tế mũi nhọn.

“Giá bất động sản tại các thành phố này trước đó rất thấp, do đó, việc quy hoạch phát triển mới cũng như sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng trong thời gian gần đây đã khiến giá đất tăng mạnh”, ông Đính cho hay.

Thị trường sẽ tiếp tục có sự phát triển ổn định, đặc biệt là tại các khu vực ngoại thành; tuy nhiên, giá đất nền sẽ không có sự tăng đột biến.

Khó xảy ra đột biến về giá

Đánh giá về đất nền Hà Nội có sự ổn định trong giao dịch, một số tỉnh thành có sự tăng giá đột biến, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch DTJ Group, cũng cho rằng giá đất nền tại Hà Nội đã cơ bản ổn định trong nhiều năm qua. Mặt bằng chung tại các dự án trên thị trường ngay từ khi được định giá đã được thiết lập ở mức cao, do đó, tiềm năng tăng giá không quá lớn.

Trong khi đó, bất động sản tại các địa phương khác như Vân Đồn, Nha Trang có xuất phát điểm thấp, nay được quy hoạch lại và đầu tư phát triển nên khả năng tăng giá tốt hơn so với các thị trường đã phát triển khá ổn định.

Bên cạnh đó, các lợi thế về tự nhiên, điều kiện phát triển du lịch, hay như đối với Phú Quốc và Vân Đồn là những địa phương chuẩn bị trở thành các đặc khu kinh tế, cũng là các yếu tố khiến bất động sản tại các khu vực này thu hút các nhà đầu tư và giá tăng mạnh.

Đại diện CBRE Việt Nam cho rằng phân khúc đất nền Hà Nội hiện nay đang phải cạnh tranh trực tiếp với các loại hình bất động sản khác là căn hộ để bán và đất thổ cư trong nội thành.

Phần lớn người mua nhà trong thời gian gần đây là những người có nhu cầu thực, mua để ở, do vậy họ quan tâm, chú trọng nhiều hơn vào cảnh quan nơi họ sinh sống cũng như các dịch vụ tiện ích của dự án.

Những căn hộ chung cư đã hoàn thiện trong khu đô thị với đầy đủ cơ sở hạ tầng, tiện ích, gần trung tâm thành phố vì vậy cũng đang được ưa thích hơn so với các lô đất nền.

Nhận định về tiềm năng phát triển của thị trường đất nền Hà Nội trong năm 2018, ông Khánh cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có sự phát triển ổn định, đặc biệt là tại các khu vực ngoại thành; tuy nhiên, giá đất nền sẽ không có sự tăng đột biến.

Trước đó, phát biểu tại Diễn đàn bất động sản Việt Nam thường niên lần thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng thị trường bất động sản năm 2017 có một số nơi có sự tăng giá đột biến, trong đó có Tp.HCM. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý nhà nước đã kịp thời can thiệp để tránh những nguy cơ xảy ra sốt ảo, gây biến động lớn cho thị trường.

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2018, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho rằng, năm 2018 diễn biến thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu biến động cực đoan. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Việt Nam phát triển chưa đồng bộ, thiếu bền vững và còn tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch, một bộ phận thị trường phát triển tự phát, bị lợi ích nhóm chi phối.

