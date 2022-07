Giá bán USD tự do chạm mốc 24.250 đồng

Thị trường tiền tệ thế giới đang ghi nhận những biến động chưa từng xảy ra trong hơn 2 thập niên trở lại đây, trong đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục tăng lãi suất điều hành đã khiến đồng USD tăng mạnh so với hầu hết loại tiền tệ quy đổi.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã tăng trở lại mốc trên 107,87 điểm, cao nhất kể từ khi chỉ số này được ghi nhận.

Diễn biến này đã khiến tỷ giá quy đổi giữa đồng euro và đồng USD trở nên cân bằng, trong đó, 1 euro hiện chỉ tương đương 1 USD . Đây là diễn biến chưa từng xảy ra kể từ năm 2002, bên cạnh lý do tiền USD tăng giá, việc nền kinh tế EU chịu tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine cũng khiến đồng tiền chung khu vực này mất giá mạnh so với hầu hết loại tiền tệ khác.

Tại thị trường trong nước, Đồng Việt Nam cũng đang chịu tác động mất giá mạnh.

Trong sáng nay (13/7), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VNĐ ở mức 23.198 đồng/USD, tăng 15 đồng so với phiên liền trước. Tính từ đầu tuần này, tỷ giá trung tâm đã tăng 3 phiên liên tiếp với bước tăng 21 đồng.

Giá bán USD tiếp tục tăng vọt trên cả kênh ngân hàng thương mại và thị trường tự do. (Ảnh: T.L)

Với biên độ dao động +/-3% trong ngày theo tỷ giá trung tâm, phạm vi mua - bán USD của các ngân hàng được giao dịch hôm nay là 22.502 đồng đến 23.894 đồng/USD.

Trên kênh tham khảo của Sở giao dịch NHNN, đồng bạc xanh vẫn được niêm yết với giá mua 22.550 đồng và bán ra ở 23.400 đồng/USD. Tuy nhiên, trên kênh ngân hàng thương mại, giá bán ngoại tệ này đã một lần nữa vượt mốc 23.500 đồng.

Cụ thể, Vietcombank sáng nay nâng giá mua - bán USD tại các chi nhánh, phòng giao dịch lên mức 23.250 - 23.530 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với sáng ngày 12/7, giá giao dịch tại đây đã tăng 40 đồng.

Trước đó, Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng nâng giá bán USD vượt mốc 23.500 đồng vào đầu tháng 7.

Tương tự, VietinBank và BIDV sáng nay cũng niêm yết giá bán USD trên mốc 23.500 đồng. Trong đó, giá mua vào tại cả 2 ngân hàng này hiện đều ở mức 23.255 đồng/USD và bán ra ở 23.535 đồng/USD, tăng 45 đồng so với sáng hôm qua.

Agribank hiện cũng nâng giá bán đồng bạc xanh lên mức 23.520 đồng, cao hơn 30 đồng với phiên liền trước, giá mua vào cũng tăng tương ứng, cố định ở 23.250 đồng/USD.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Agribank nâng giá bán USD vượt mốc 23.500 đồng kể từ năm 2020. Đầu tháng 7 trước đó, trong khi Vietcombank, VietinBank, BIDV đều nâng giá bán USD vượt mốc 23.500 đồng thì Agribank vẫn bán ra với giá dưới mốc này.

Với nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, hàng loạt nhà băng sáng nay cũng đã nâng giá bán USD trên mốc 23.500 đồng.

Trong đó, HDBank niêm yết giá bán ở mức 23.500 đồng/USD, cao hơn 30 đồng so với hôm qua. Giá mua vào tại đây cũng tăng tương ứng, hiện cố định ở 23.280 đồng/USD.

Ngoài ra, ACB, Eximbank, Sacombank, SCB, VPBank, Techcombank… đều đang niêm yết giá bán USD trên vùng này.

Cùng với diễn biến tăng mạnh trên kênh chính thức, giá bán USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục tăng phiên sáng nay, hiện đã chạm mốc 24.250 đồng/USD, cao hơn 30 đồng so với phiên liền trước và tăng 180 đồng so với cuối tuần trước. Giá mua vào sáng nay được một số cửa hàng quy đổi trên phố Hà Trung (Hà Nội) rao ở mức 24.150 đồng/USD.

Nếu tính từ đầu năm đến nay, giá bán USD trên thị trường tự do đã cao hơn 760 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 3,2%.