Ghế ô tô có thời hạn sử dụng bao lâu?

(VTC News) -

Chính vì thế mà ghế ô tô trong quá trình sản xuất cũng được gắn cho thời hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất ra ghế, đó là khoảng 5-9 năm. Còn các tổ chức về an toàn giao thông trên thế giới đều khuyên chủ xe nên kiểm tra và thay ghế xe khi thời gian sử dụng của nó được 5-6 năm.

Thông thường, thời hạn sử dụng của ghế ô tô được ghi lên ở phần mặt sau hoặc là mặt bên của ghế hay trong sách thông tin hướng dẫn sử dụng xe ô tô.

Theo Cars, thời gian tính hạn sử dụng của ghế ô tô bắt đầu từ ngày sản xuất, chứ không phải từ ngày bạn mua xe vì thế hãy nhớ kiểm tra ngày sản xuất ghi trên nhãn dán của ghế.

Ghế ô tô có hạn sử dụng từ 5 đến 9 năm. (Ảnh minh họa).

Trong quá trình sử dụng, ghế xe có thể nhanh bị cũ, nhanh xuống cấp hay bị hỏng hoặc vẫn bền đẹp phụ thuộc vào cách chăm sóc và bảo dưỡng ô tô của chủ xe.

Tại sao ghế ô tô cũng có hạn sử dụng?

Đây có thể là câu hỏi của rất nhiều người. Ghế ô tô sau một thời gian sử dụng chắc chắn dễ bị hư hỏng đi một số bộ phận và đi kèm với đó là không còn đủ khả năng để đáp ứng các chỉ tiêu an toàn đề ra như lúc ban đầu nữa.

Ngoài ra, nhiệt độ và sự hao mòn cũng là yếu tố khiến ghế xe bị xuống cấp. Nội thất xe có thể đã phải chịu thay đổi nhiệt độ hết nóng rồi lạnh trong suốt nhiều năm, khiến lớp vỏ nhựa của ghế ô tô bị nứt vỡ và làm các bộ phận khác xuống cấp.

Có nên tận dụng ghế đã qua sử dụng?

Ngày nay, ghế ô tô ngày càng an toàn hơn nhờ chất liệu và thiết kế được cải tiến. Vì thế, việc tận dụng những chiếc ghế đã qua sử dụng khiến bạn bỏ lỡ những lợi ích đó.

Chưa kể, ghế ô tô đã qua sử dụng có thể từng thuộc diện bị triệu hồi hoặc liên quan tới các vụ tai nạn mà bạn không biết.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) từng khuyến cáo người tiêu dùng có thể tận dụng ghế ô tô đã qua sử dụng nếu nó đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra an toàn do cơ quan chức năng quy định: vẫn còn đầy đủ các bộ phận, nhãn mác và hướng dẫn sử dụng; không thuộc diện bị triệu hồi; không trong tình trạng xảy ra va chạm ở mức độ từ vừa đến nặng.