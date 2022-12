Gerald "Jerry" Lawson - người tiên phong trong lĩnh vực trò chơi điện tử

(VTC News) -

Video: Doodle kỷ niệm sinh nhật lần thứ 82 của Gerald "Jerry" Lawson

Gerald “Jerry” Lawson cùng đồng đội đã phát triển hệ thống trò chơi điện tử gia đình đầu tiên có thể tháo rời hộp băng.

Lawson sinh ra ở Brooklyn, New York năm 1940. Ông mày mò đồ điện tử từ khi còn nhỏ, từng sửa tivi quanh khu phố và lắp ráp đài bằng cách sử dụng các bộ phận tái chế. Ông theo học Queens College và City College of New York trước khi bắt đầu sự nghiệp ở Palo Alto, California.

Vào thời điểm đó, thành phố và khu vực xung quanh nơi này được gọi là “Thung lũng Silicon” do sự bùng nổ của các công ty công nghệ mới và các chương trình sáng tạo khởi nghiệp.

Doodle kỷ niệm sinh nhật lần thứ 82 của Gerald "Jerry" Lawson.

Khi đến California, Lawson gia nhập Fairchild Semiconductor với tư cách cố vấn kỹ thuật. Vài năm sau, ông được thăng chức Giám đốc kỹ thuật và Tiếp thị bộ phận trò chơi điện tử của Fairchild. Tại đây, ông lãnh đạo việc phát triển hệ thống Fairchild Channel F - bảng điều khiển hệ thống trò chơi điện tử gia đình đầu tiên có thể thay thế các hộp băng trò chơi khác nhau, cần điều khiển kỹ thuật số 8 chiều và nút tạm dừng trên thanh công cụ. Channel F đã mở đường cho các hệ thống chơi game trong tương lai như Atari, SNES, Dreamcast, v.v.

Năm 1980, Lawson rời Fairchild để thành lập công ty riêng, VideoSoft - một trong những công ty phát triển trò chơi điện tử sớm nhất thuộc sở hữu của người da màu. Công ty đã tạo ra phần mềm cho Atari 2600, giúp phổ biến hộp trò chơi mà Lawson và nhóm của ông đã phát triển. Mặc dù họ đóng cửa 5 năm sau đó, Lawson khẳng định mình như người tiên phong trong ngành và tiếp tục tư vấn cho nhiều công ty kỹ thuật và trò chơi điện tử trong suốt phần còn lại của sự nghiệp.

Năm 2011, Hiệp hội các nhà phát triển trò chơi quốc tế công nhận Lawson là người tiên phong vì những đóng góp của ông cho lĩnh vực trò chơi. Đại học Nam California cũng thành lập Quỹ Gerald A. Lawson để hỗ trợ những sinh viên muốn theo đuổi bằng đại học hoặc sau đại học về thiết kế trò chơi hoặc khoa học máy tính. Thành tích của Lawson được tưởng niệm tại sảnh Danh vọng Trò chơi Điện tử Thế giới ở Rochester, New York.