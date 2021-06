GĐ Công an An Giang thăm thành viên chốt phòng chống dịch bị côn đồ chém

(VTC News) -

Chiều 9/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng đoàn công tác công an tỉnh đến thăm, động viên, trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà Tình thương” cho gia đình anh Trần Văn Đạo, tổ viên Ban Bảo vệ dân phố thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Anh Đạo được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí an sinh xã hội của công an tỉnh An Giang.

Anh Đạo được Công an An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng.

Anh Trần Văn Đạo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, một mình nuôi con nhỏ cùng mẹ già, anh vừa bị 2 đối tượng tấn công trong quá trình tham gia phòng, chống COVID-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi đã ân cần thăm hỏi gia đình, động viên anh Trần Văn Đạo. Ông đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Thoại Sơn nhanh chóng xử lý nghiêm minh 2 kẻ chém anh Đạo để răn đe chung.

Như VTC News đưa tin, khoảng 23h25 đêm 3/6, Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) chạy xe máy chở theo Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) từ TP Cần Thơ đến thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập), cả hai được lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống dịch COVID-19.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo (là thành viên của chốt) trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Đo thân nhiệt xong, Đạt chở Điền chạy về hướng thị trấn Núi Sập.

Đến 0h10 ngày 4/6, Đạt và Điền chở nhau quay lại chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Đạt nổ máy xe chờ sẵn, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo rồi lên xe bỏ chạy.

Điền (áo đỏ) và Đạt.

Cả 2 bị bắt giữ và bị khởi tố ngay sau đó. Bước đầu, Đạt, Điên khai do có rượu trong người và bực tức khi bị chặn lại, đo thân nhiệt nên quay lại chém anh Đạo.