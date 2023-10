Gây rối trật tự công cộng, Ngọc Trinh đối mặt án phạt nào?

(VTC News) -

Ngọc Trinh bị bắt về tội "gây rối trật tự công cộng".

Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định số 20231041/QĐ-CQCSĐT(PC01-Đ3) về việc khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Tối 19/10, trả lời VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với thông tin diễn biến ban đầu thì có thể Ngọc Trinh bị khởi tố theo khoản 1, Điều 318 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Theo luật sư Cường, đây là loại tội phạm ít nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9, Bộ luật hình sự. Trong trường hợp bị kết tội về tội danh này thì hình phạt cao nhất đến 2 năm tù, trừ trường hợp bị can, bị cáo còn phạm tội khác (nếu có).

Luật sư Cường cho biết thêm, trường hợp Ngọc Trinh bị điều tra theo khoản 2, Điều 318 (hình phạt trên 2 năm tù) và có căn cứ cho thấy nếu không bắt giam thì bị can có thể bỏ trốn hoặc cản trở hoạt động điều tra thì cơ quan điều tra mới tiến hành bắt giam để điều tra theo quy định pháp luật.

Ngọc Trinh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nếu không đồng ý với quyết định bắt giam, Ngọc Trinh có quyền khiếu nại đối với quyết định này.

Cơ quan điều tra cũng sẽ giải thích và làm rõ Ngọc Trinh đã bị khởi tố theo khoản nào của điều luật, thuộc tội ít nghiêm trọng hay tội nghiêm trọng và căn cứ để bắt giam trong trường hợp này. Nếu bị can thấy giải thích không thỏa đáng, không đồng ý với quyết định tạm giam thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

“Trong vụ án này, có lẽ căn cứ vào văn bản kiến nghị của chính quyền địa phương và đánh giá những tác động tiêu cực từ hành vi vi phạm giao thông đường bộ đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội nên cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết liệt xử lý, xác định hành vi là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nữ diễn viên, người mẫu này”, luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Cường, với những người nổi tiếng, được coi là người của công chúng thì những hành vi ứng xử đòi hỏi phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức, phù hợp với văn hóa, với thuần phong mỹ tục.

Đặc biệt là phải phù hợp với các quy định của pháp luật để tránh hành vi của người nổi tiếng không phù hợp với chuẩn mực xã hội gây ra những hệ lụy, tiêu cực cho xã hội, tạo ra những quan điểm sống, lối sống lệch lạc, ảnh hưởng đến nhận thức và hình thành nhân cách của giới trẻ.