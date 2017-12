Garmin® trình làng vívosport – Thiết bị đeo theo dõi thông minh tích hợp GPS

(VTC News) - Vòng đeo tay thông minh vívosport TM giúp theo dõi các hoạt động của người sử dụng một cách liên tục với công nghệ đo nhịp tim ở cổ tay ElevateTM và tính năng định vị GPS để theo dõi chính xác từng hoạt động của người đeo khi tập luyện các môn thể thao như đi bộ, chạy hay đạp xe.

Theo dõi sức khoẻ và thể lực hàng ngày

Sản phẩm vòng đeo thông minh vívosport được trang bị các công nghệ như đo lường sức khoẻ VO2 Max (hàm lượng hấp thụ oxy tối đa) và ước tính độ tuổi vận động của người đeo, qua đó cung cấp các dữ liệu giá trị nhằm theo dõi các thay đổi về thể chất của người dùng. Việc tăng cường các hoạt động như đi bộ hay tập luyện sẽ giúp cải thiện các chỉ số sức khỏe này theo thời gian.

Sản phẩm vòng đeo tay thông minh Vívosport cũng được trang bị công nghệ theo dõi mức độ stress hàng ngày của người đeo bằng cách đo biến thiên nhịp tim (HRV). Tính năng theo dõi mức độ stress cả ngày liên tục nhờ công nghệ Garmin ConnectTM cho phép người đeo giám sát các chỉ số đồng thời cân nhắc việc thay đổi lối sống nhằm hạn chế và loại bỏ các căng thẳng. Ngoài ra, tính năng đếm thời gian thư giãn Four-Fold Breath cũng giúp người dùng cân bằng giữa trạng thái căng thẳng và trạng thái nghỉ ngơi.

Ông Engelhard (Al) Sundoro, Giám đốc Điều hành của Garmin chi nhánh Nam Á cho biết: "Chúng tôi nhận thấy người tập luyện thể thao thích sở hữu một thiết bị theo dõi thông minh mỏng nhẹ hơn là một sản phẩm đồng hồ thông minh với tính năng kết nối thông thường. Sản phẩm Vívosport của chúng tôi chính là một lựa chọn hoàn hảo nhờ tích hợp các tính năng của một thiết bị theo dõi thông minh với các tính năng của đồng hồ thể thao trong thiết kế siêu mỏng".

Tự do tập luyện trong nhà hoặc ngoài trời với vòng đeo tay tích hợp GPS

Vòng đeo tay thông minh vívosport thích hợp cho việc tập luyện cả trong nhà và ngoài trời nhờ được trang bị màn hình cảm ứng hiển thị màu Garmin ChromaTM và các ứng dụng mới tích hợp các môn thể thao từ các bài tập sức mạnh cho tới đạp xe và các bài tập cardio. Vòng đeo thông minh có thiết kế siêu mỏng, có khả năng chống nước, thời lượng pin lên đến 07 ngày ở chế độ SmartWatch hoặc 8 giờ liên tục khi sử dụng GPS.

Sản phẩm vívosport giúp người dùng tự do lựa chọn kế hoạch tập luyện trong nhà hoặc ngoài trời với bài tập được cài đặt trước. Với tính năng tích hợp GPS, vívosport giúp theo dõi khoảng cách, thời gian, tốc độ tập luyện cũng như đánh dấu các tuyến đường cho người sử dụng trên ứng dụng Garmin Connect khi người đeo tham gia tập luyện các môn thể thao ngoài trời, như chạy, đi bộ hoặc đạp xe. Nhờ được trang bị công nghệ Garmin Move IQTM, vívosport có tính năng tự động phân loại các hoạt động thể chất, giúp người dùng dễ dàng đo đạc các thông số luyện tập.

Cộng đồng Garmin Online

Vòng đeo tay thông minh vívosport có tính năng tự động đồng bộ với ứng dụng trên di động Garmin ConnectTM lưu giữ các số liệu thống kê nhằm dễ dàng truy cập sau. Trên cộng đồng trực tuyến miễn phí Garmin Connect, người dùng có thể theo dõi kế hoạch tập luyện của họ, các bài tập sức mạnh, mức độ căng thẳng và giám sát giấc ngủ được hiển thị trên đồ thị chi tiết. Người đeo còn có thể theo dõi kế hoạch tập luyện ngoài trời trên bản đồ, kế hoạch thi đấu hàng tuần và kết nối với các người dùng khác, bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính để bàn tương thích.

Giá cả và thị trường phân phối

Là người bạn đồng hành cho các hoạt động tập luyện trong nhà và ngoài trời, vòng đeo tay thông minh Vívosport cho phép hiển thị dưới bất cứ điều kiện ánh sáng nào nhờ màn hình cảm ứng màu Garmin ChromaTM và thiết kế thể thao siêu mỏng. Hiện sản phẩm có sẵn màu đen - xám (sản phẩm cỡ trung và cỡ lớn), đen - đỏ và màu đen - xanh lá (chỉ có ở sản phẩm cỡ lớn). Sản phẩm Vívosport có giá bán lẻ là 4.899.000 VNĐ và được phân phối bởi FPT Distribution với tổng đài hỗ trợ khách hàng (miễn phí cước gọi) 120886013 và bảo hành tại hệ thống FPT trên toàn quốc.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại website Garmin.com.vn/minisite/vivo.

Garmin International, Inc., là công ty con của Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN). Công ty Garmin Ltd. được thành lập ở Thụy Sĩ, và các công ty con được đặt tại Hoa Kỳ, Đài Loan và Anh. Trong nhiều thập kỷ, hãng Garmin đã đi tiên phong trong việc phát triển các thiết bị định vị GPS mới, các thiết bị không dây và các ứng dụng được thiết kế cho đối tượng khách hàng có lối sống năng động. Hãng Garmin hiện có năm mảng kinh doanh chính, bao gồm ô tô, hàng không, thể thao, hàng hải và giải trí ngoài trời. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại garmin.com.vn, hoặc kết nối với chúng tôi trên facebook.com/VN.garmin.

Nhã Phương