Garmin® lần đầu ra mắt đồng hồ thông minh tích hợp màn hình cảm ứng

(VTC News) - Đồng hồ thông minh tích hợp màn hình cảm ứng vívomove HR có thiết kế cổ điển và trang nhã đồng thời cũng là sản phẩm kết hợp các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất mới nhất cũng là tân tiến nhất của hãng Garmin.

Với thiết kế đơn giản, tinh tế, vívomove HR phù hợp khi kết hợp với quần jean, áo phông cũng như nhiều phong cách thời trang khác. Dòng sản phẩm này gồm hai phiên bản: vívomove HR Sport (dây silicone năng động) và HR Premium (dây da cao cấp và vỏ thép); và 4 phiên bản vỏ ngoài: Đen, vàng hồng, thép bạc và vàng đồng; do đó sản phẩm phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. vívomove HR có khả năng chống nước; thời lượng pin tối đa 5 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và tối đa 2 tuần ở chế độ đồng hồ thường.

Ông Dan Bartel, Phó Chủ tịch Phụ trách Kinh doanh Toàn cầu của Garmin cho biết: "Khi lần đầu tiên giới thiệu dòng sản phẩm Vívomove vào năm ngoái, chúng tôi hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc đồng hồ thời trang có chức năng theo dõi các hoạt động thể chất. vívomove HR là sản phẩm đầu tiên trên thị trường tích hợp đồng hồ thông minh với thiết bị đo cảm biến nhịp tim và màn hình cảm ứng kỹ thuật số. vívomove có các tính năng vô cùng hiện đại nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cổ điển trang nhã".

Sản phẩm đồng hồ thông minh luôn kết nối để giúp người đeo nhận được các thông báo từ email, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, nhắc lịch, mạng xã hội và các thông báo khác từ điện thoại thông minh tương thích. Ngoài ra, vívomove HR còn cho phép điều khiển nhạc trên điện thoại, xác định vị trí điện thoại.

Sản phẩm vívomove HR có các công cụ giám sát hữu ích bao gồm cập nhật lượng hấp thụ oxy tối đa VO2 max và độ tuổi vận động của cơ thể, cung cấp cho người dùng dữ liệu giá trị nhằm theo dõi các thay đổi về thể chất của người dùng. Việc gia tăng các hoạt động thể chất - như đi cầu thang bộ thay vì đi bằng thang máy - sẽ cải thiện các chỉ số này theo thời gian.

Ngoài trang bị công cụ theo dõi mức độ stress hàng ngày của người đeo bằng cách đo biến thiên nhịp tim HRV, vívomove HR cũng tích hợp bộ đếm thời gian thư giãn Four-Fold Breath nhằm giảm căng thẳng. Tính năng theo dõi mức độ stress cả ngày liên tục nhờ công nghệ Garmin ConnectTM cho phép người đeo giám sát các chỉ số đồng thời cân nhắc việc thay đổi lối sống nhằm hạn chế và loại bỏ các căng thẳng.

Sản phẩm vívomove HR có tính năng tự động đồng bộ với ứng dụng trên di động Garmin ConnectTM để lưu giữ các số liệu thống kê nhằm dễ dàng truy cập lại. Trên cộng đồng trực tuyến miễn phí Garmin Connect, người dùng có thể theo dõi kế hoạch tập luyện của họ, các bài tập sức mạnh, mức độ căng thẳng và giám sát giấc ngủ được hiển thị trên đồ thị chi tiết bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính để bàn tương thích.

Thích hợp cho các khách hàng có lối sống vận động phong phú, sản phẩm vívomove HR được cài đặt sẵn nhiều bài tập luyện đi bộ, chạy bộ, cardio và tăng cường sức mạnh. Thông qua ứng dụng Garmin Move IQTM, người dùng có thể thiết lập công cụ tự động bắt đầu và tự động dừng một bài tập luyện đi bộ hoặc tập chạy. vívomove HR cũng có tính năng hiển thị bước chân, đo cường độ vận động, thời gian ngủ cũng như nhắc nhở người sử dụng khi họ không vận động trong thời gian dài.

Dòng sản phẩm vívomove có giá bán lẻ là 4.899.000 VNĐ đối với phiên bản Sport và 7.599.000 VNĐ đối với phiên bản Premium. Sản phẩm được phân phối bởi FPT Distribution với tổng đài hỗ trợ khách hàng (miễn phí cước gọi) 120886013 và bảo hành tại hệ thống FPT trên toàn quốc. Vui lòng xem thêm các tính năng ưu việt của sản phẩm tại video sau.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập tại website Garmin.com.vn/minisite/vivo.

Garmin đang phát triển các công nghệ nhằm nâng cao và thúc đẩy lối sống lành mạnh và tích cực. Sản phẩm của Garmin có thể đáp ứng các yêu cầu tập luyện khác nhau từ chạy bộ, đạp xe, bơi lội, các môn thể thao phối hợp hay đơn giản là các bài tập thể dục hàng ngày; qua đó giúp người sử dụng có thể đạt được các mục tiêu về sức khỏe và thể lực.

Garmin International, Inc., là công ty con của Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN). Công ty Garmin Ltd. được thành lập ở Thụy Sĩ, và các công ty con được đặt tại Hoa Kỳ, Đài Loan và Anh. Trong nhiều thập kỷ, Garmin đã tiên phong trong việc phát triển các thiết bị định vị GPS mới, các thiết bị không dây và các ứng dụng được thiết kế cho đối tượng khách hàng có lối sống năng động. Garmin hiện có năm mảng kinh doanh chính, bao gồm ô tô, hàng không, thể thao, hàng hải và giải trí ngoài trời. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập tại garmin.com.vn, hoặc kết nối với chúng tôi trên facebook.com/VN.garmin.

Thanh Tú